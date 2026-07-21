Monsoon Session 2026: मानसून सत्र में पेश होने वाले सरकार के 8 बिल कौन-से हैं, देखें लिस्ट

संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई, 2026 से शुरू हो गया है। केंद्र सरकार इस बार संसद के मानसून सत्र में 8 बिल लेकर पहुंची है। सरकार द्वारा इन 8 बिलों को संसद के निचले सदन यानि कि लोकसभा में पेश किया जाना है, जिन पर चर्चा होगी। हालांकि, विपक्ष के हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही बार-बार स्थगित हो रही है। इस लेख में हम सरकार द्वारा पेश किये जाने वाले कुल 8 बिलों के बारे में जानेंगे। संसद में पेश किये जाने वाले सरकार के 8 बिल संसद में सरकार अलग-अलग 8 बिल को पेश करेगी, जो कि इस प्रकार हैंः विदेशी योगदान(विनियमन) संशोधन विधेयक 2026(FCRA) यह विदेश फंड से जुड़ा है, जिसमें विदेशी फंड लेने और इस्तेमाल करने पर जवाबदेही का प्रस्ताव है। लोकसभा में इस पर चर्चा के लिए 4 घंटे का समय भी तय किया गया है। हालांकि, विपक्ष का आरोप है कि इस बिल से ईसाई संगठनों और एनजीओ पर अलग-अलग रूप से असर पड़ेगा। आयकर(संशोधन) विधेयक 2026

यह बिल बीते माह जारी किए गए अध्यादेश को बदलने के लिए है, जिसमें विदेशी निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश पर ब्याज और पूंजीगत लाभ से आयकर में छूट का प्रावधान है। इस पर सदन में चर्चा के लिए 3 घंटे का समय तय किया गया है। सुप्रीम कोर्ट(न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक 2026 इस बिल में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर जजों की संख्या 37 करने का प्रस्ताव दिया गया है। इस बिल पर चर्चा करने के लिए 4 घंटे का समय दिया गया है। जन्म और मृत्यु पंजीकरण(संशोधन) विधेयक 2026 यह बिल भारत में जन्म और मृत्यु के देरी से पंजीकरण के नियमों को लेकर है, जिनमें सख्त प्रावधान किये गए हैं। राष्ट्रीय सम्मान का अपमान(संसोधन) विधेयक 2026 इस बिल को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राज्यसभा में पेश किया जाएगा। इस बिल में वंदे मातरम का अपमान करने पर 3 साल की सजा, जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं।