The most intelligent people in the world: बुद्धिमानी का मतलब सिर्फ IQ नंबर नहीं होता। इसका असली मतलब है रचनात्मकता, समस्या-समाधान की काबिलियत और अपने ज्ञान और खोज से दुनिया को एक नई दिशा देना। इतिहास के सबसे बुद्धिमान लोगों ने विज्ञान, गणित, तकनीक और कला को इस तरह प्रभावित किया है कि वे आज भी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देते हैं। यहां दुनिया के 10 सबसे बुद्धिमान लोगों की सूची दी गई है, जिसमें भारत के एक महान प्रतिभाशाली व्यक्ति भी शामिल हैं। दुनिया के 10 सबसे बुद्धिमान लोग 1. अल्बर्ट आइंस्टीन अल्बर्ट आइंस्टीन का IQ लगभग 160 से 190 के बीच माना जाता है। उन्हें अब तक के सबसे बुद्धिमान लोगों में से एक माना जाता है। उनके सापेक्षता के सिद्धांत (Theory of Relativity) ने भौतिकी में पूरी तरह से क्रांति ला दी और अंतरिक्ष, समय और ऊर्जा के बारे में इंसान की समझ को बदल दिया। आइंस्टीन के प्रतिभाशाली दिमाग ने उन्हें इतिहास के महानतम वैज्ञानिकों में से एक बना दिया और आज भी उनका नाम प्रतिभा का पर्याय माना जाता है।

2. स्टीफन हॉकिंग स्टीफन हॉकिंग का IQ लगभग 160 था। वे दुनिया के जाने-माने ब्रह्मांड विज्ञानी और सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी थे। ALS जैसी गंभीर बीमारी से लड़ने के बावजूद, उन्होंने ब्लैक होल पर बहुत महत्वपूर्ण काम प्रकाशित किया और 'ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम' (A Brief History of Time) नाम की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब भी लिखी। हॉकिंग की असाधारण बुद्धिमानी और दृढ़ संकल्प ने उन्हें आधुनिक युग के सबसे सम्मानित वैज्ञानिकों में से एक बना दिया। 3. लियोनार्डो दा विंची लियोनार्डो दा विंची, जिन्हें 'नए दौर का जीनियस' कहा जाता है, का अनुमानित IQ 180-190 था। वे सिर्फ एक महान कलाकार ही नहीं थे, जिन्होंने 'मोना लिसा' और 'द लास्ट सपर' जैसी अमर कलाकृतियां बनाईं, बल्कि वे एक दूरदर्शी आविष्कारक और वैज्ञानिक भी थे। दा विंची की नोटबुक में मशीनों और सिद्धांतों के ऐसे भविष्यवादी स्केच मिलते हैं, जो अपने समय से सदियों आगे थे। यह उनकी बेजोड़ बुद्धिमानी और बहुमुखी प्रतिभा को साबित करता है।

4. निकोला टेस्ला माना जाता है कि निकोला टेस्ला का IQ 160 से 310 के बीच था। वे इतिहास के सबसे महान आविष्कारकों और इंजीनियरों में से एक थे। उन्होंने अल्टरनेटिंग करंट (AC बिजली), वायरलेस कम्युनिकेशन के सिद्धांत और कई ऐसे नए आविष्कार किए, जिन्होंने आधुनिक दुनिया को आकार दिया। टेस्ला के असाधारण दिमाग ने उन्हें तकनीक के क्षेत्र में एक अग्रणी बना दिया और वे वैज्ञानिक प्रतिभा के एक सच्चे प्रतीक हैं। 5. आइजैक न्यूटन सर आइजैक न्यूटन का अनुमानित IQ 190 था। उन्हें आधुनिक भौतिकी का जनक माना जाता है। उनके गति के नियमों और गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत ने क्लासिकल मैकेनिक्स की नींव रखी। वहीं, गणित में उनके काम से कैलकुलस का आविष्कार हुआ। न्यूटन की प्रतिभा ने सदियों तक वैज्ञानिक सोच को दिशा दी, जिससे वे अब तक के सबसे बुद्धिमान गणितज्ञों और भौतिकविदों में से एक बन गए। 6. मैरी क्यूरी माना जाता है कि मैरी क्यूरी का IQ लगभग 180-200 था। वे पहली ऐसी व्यक्ति थीं, जिन्होंने भौतिकी और रसायन विज्ञान, दोनों में नोबेल पुरस्कार जीता। उन्होंने रेडियम और पोलोनियम तत्वों की खोज की और रेडियोधर्मिता पर रिसर्च की शुरुआत की, जिसने बाद में कैंसर के इलाज में भी योगदान दिया। क्यूरी की प्रतिभा और उनकी महत्वपूर्ण खोजों ने उन्हें विज्ञान के इतिहास की सबसे बुद्धिमान महिलाओं में से एक बना दिया।

7. श्रीनिवास रामानुजन (भारत) श्रीनिवास रामानुजन, जो भारत के एक महान गणितज्ञ थे और जिन्होंने खुद से ही सब कुछ सीखा था, का अनुमानित IQ लगभग 185 था। बहुत कम औपचारिक प्रशिक्षण के बावजूद, उन्होंने संख्या सिद्धांत, अनंत श्रृंखला और गणितीय विश्लेषण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। कैम्ब्रिज में जी.एच. हार्डी के साथ उनके काम से ऐसे फॉर्मूले सामने आए, जो आज भी गणित को प्रभावित कर रहे हैं। रामानुजन की प्रतिभा और स्वाभाविक मेधा ने उन्हें दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोगों में जगह दिलाई और वे भारत के महानतम विचारकों में से एक बन गए। 8. विलियम जेम्स सिडिस विलियम जेम्स सिडिस को अक्सर एक बाल विलक्षण (child prodigy) कहा जाता है। बताया जाता है कि उनका IQ 250 से 300 के बीच था। उन्होंने 11 साल की उम्र में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और गणित तथा भाषाओं में असाधारण प्रतिभा दिखाई। हालांकि, बाद में उन्होंने एक शांत और निजी जीवन जिया, लेकिन सिडिस आज भी दुनिया के अब तक के सबसे बुद्धिमान लोगों में से एक के रूप में प्रसिद्ध हैं।