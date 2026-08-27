राजस्थान का ‘मिनी शिमला’ कहलाती है यह जगह, जानें यहां

राजस्थान राज्य को अपने यहां की भीषण गर्मी के लिए जाना जाता है। यहां हर साल रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ती है और इस दौरान हमें यहां के गर्मी के कई वायरल वीडियो भी देखने को मिलते हैं। हालांकि, भारत की तपती इस धरती पर एक जगह ऐसी भी है, जिसे राजस्थान का ‘मिनी शिमला’ भी कहा जाता है। यह जगह अपने यहां के ठंडे वातावरण के लिए जानी जाती है। कौन-सी है यह जगह, जानने के लिए यह लेख पढ़ें।

राजस्थान का ‘मिनी शिमला’ कौन-सा है

राजस्थान का माउंट आबूही वह प्रसिद्ध स्थान है, जिसे "राजस्थान का शिमला" या "राजस्थान का मिनी शिमला" भी कहा जाता है। यह जगह सिरोही जिले में स्थित राजस्थान का एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल है। भीषण गर्मी के लिए मशहूर राजस्थान में यह जगह शिमला जैसी ठंडक, हरियाली और धुंध भरी पहाड़ियां से भरा हुआ है।

कितनी ऊंचाई पर है माउंट आबू

माउंट आबू समुद्र तल से करीब 1,220 मीटर की ऊंचाई पर अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित है। जब गर्मियों में पूरा राजस्थान 40 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस के तापमान में तप रहा होता है, तब माउंट आबू का तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। वहीं, सर्दियों में यहां का तापमान शून्य या इससे भी नीचे चला जाता है और बर्फ जमने जैसी स्थिति हो जाती है।