गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के 07 बेस्ट जैवलिन थ्रो कौन से है? जानें

भारत के स्टार जैवलिन थ्रोअर और गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीता है. इसके साथ ही नीरज चोपड़ा वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारत के पहले एथलीट बन गए है. चलिये जानें नीरज चोपड़ा के 07 बेस्ट जैवलिन थ्रो के बारें में.

The Olympic champion becomes the javelin throw world champion ☄️ 🇮🇳's @Neeraj_chopra1 throws 88.17m to upgrade last year's silver medal into glittering gold in Budapest 👏 #WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/8K1mIvcYmF

. @Neeraj_chopra1 brings home a historic gold for India in the javelin throw 👏 #WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/YfRbwBBh7Z

