दुनिया में न उड़ने वाला पक्षी कौन-सा है, जानें नाम

सभी पक्षी उड़ नहीं सकते। कुछ पक्षियों ने आसमान में उड़ने की अपनी क्षमता खो दी है। इन्हें उड़ानहीन या न उड़ने वाले पक्षी कहा जाता है। ये दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में रहते हैं और इनकी अनोखी विशेषताएं होती हैं। आमतौर पर न उड़ने वाले पक्षियों के पंख छोटे या शरीर भारी होते हैं। इसी वजह से वे दूसरे पक्षियों की तरह उड़ नहीं पाते।
कुछ पक्षियों के उड़ानहीन होने के कई कारण हैं। समय के साथ अपने आसपास के माहौल में बेहतर तरीके से जीवित रहने के लिए उनमें यह बदलाव आया।
इनमें से कुछ ऐसे द्वीपों पर रहते थे, जहां कोई शिकारी नहीं था, इसलिए उन्हें उड़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। वहीं, कुछ अन्य पक्षियों ने जमीन पर जीवन के लिए खुद को ढाल लिया और इसके बजाय वे तेज धावक या अच्छे तैराक बन गए।
इस लेख में हम दुनिया के सबसे प्रसिद्ध उड़ानहीन पक्षियों पर एक नजर डालेंगे। अफ्रीका के विशाल शुतुरमुर्ग से लेकर अंटार्कटिका के प्यारे पेंगुइन तक, आइए इस दिलचस्प सूची के बारे में जानें।
शुतुरमुर्ग (Ostrich)
शुतुरमुर्ग अफ्रीका में पाए जाते हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े जीवित पक्षी हैं, जो 9 फीट तक ऊंचे और 300 पाउंड से ज्यादा वजन के हो सकते हैं। इनके पैर लंबे और शक्तिशाली होते हैं और गर्दन लंबी होती है। इनके अंडे भी सबसे बड़े होते हैं, जिनका व्यास लगभग 5 इंच होता है।
आमतौर पर शुतुरमुर्ग इंसानों के लिए खतरनाक नहीं होते, जब तक कि उन्हें उकसाया न जाए। वे पौधे, बीज और कभी-कभी कीड़े-मकोड़े खाते हैं।
वे खुले मैदानों में रहते हैं और अपनी अविश्वसनीय गति के लिए जाने जाते हैं, जो 45 मील प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। उनकी शक्तिशाली लातें ही उनका मुख्य बचाव का तरीका हैं।
कैसोवेरी (Cassowary)
कैसोवेरी ऑस्ट्रेलिया और आसपास के द्वीपों में पाए जाते हैं। ये बड़े पक्षी शुतुरमुर्ग के बाद दूसरे सबसे भारी पक्षी हैं। इनके सिर पर 'कैस्क' नामक एक आकर्षक, रंगीन हेलमेट होता है और इनकी गर्दन चमकीले नीले और लाल रंग की होती है।
कैसोवेरी को इंसानों के लिए बहुत खतरनाक माना जाता है। इसका कारण उनके हर पैर में एक लंबा, खंजर जैसा पंजा होता है, जो 4 इंच तक बढ़ सकता है।
ये इंसानों को मारने के लिए भी जाने जाते हैं। वे गिरे हुए फल, कवक और छोटे जानवरों को खाते हैं। ये आमतौर पर अकेले रहने वाले पक्षी हैं, जो वर्षावनों में रहते हैं।
एम्परर पेंगुइन (Emperor Penguin)
एम्परर पेंगुइन अंटार्कटिका के तटों पर रहते हैं। ये बड़े और चिकने पक्षी होते हैं, जिनके पंख काले और सफेद होते हैं और गर्दन पर पीले-नारंगी रंग का एक खास धब्बा होता है। ये पृथ्वी पर सबसे गहराई में गोता लगाने वाले पक्षी हैं, जो 550 मीटर की गहराई तक पहुंच सकते हैं।
एम्परर पेंगुइन बड़ी कॉलोनियों में रहते हैं। वे अपने एक ही साथी के साथ रहने वाले व्यवहार के लिए जाने जाते हैं और अक्सर हर प्रजनन के मौसम में उसी साथी के पास लौटते हैं।
काकापो (Kakapo)
काकापो एक अनोखा, रात में सक्रिय रहने वाला तोता है, जो न्यूजीलैंड का मूल निवासी है। यह दुनिया का सबसे भारी तोता है, जिसकी लंबाई 2 फीट तक हो सकती है। इनके पंख चमकीले हरे-भूरे रंग के होते हैं, चेहरा उल्लू जैसा होता है और इनकी चाल भी खास होती है। काकापो इंसानों के लिए खतरनाक नहीं होते।
कीवी (Kiwi)
कीवी न्यूजीलैंड के अनोखे, छोटे, भूरे और मुर्गी के आकार के पक्षी हैं। इनके पंख मुलायम बालों जैसे होते हैं और इनके पंख छिपे हुए और अविकसित होते हैं। अजीब बात यह है कि इनके नथुने इनकी लंबी चोंच की नोक पर होते हैं। कीवी इंसानों के लिए खतरनाक नहीं होते। ये रात में सक्रिय रहते हैं और मुख्य रूप से कीड़े-मकोड़े खाते हैं। भोजन का पता लगाने के लिए वे अपनी सूंघने की बेहतरीन क्षमता का इस्तेमाल करते हैं।
पढ़ेंःदिल्ली में कहां है कलकत्ता गेट और क्या है इसका इतिहास, जानें
Comments
All Comments (0)
Join the conversation