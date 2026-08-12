भारत का इकलौता राज्य, जो बांग्लादेश से तीन तरफ से साझा करता है अंतरराष्ट्रीय सीमा

भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की अपनी विशेष पहचान है। इनमें कुछ राज्य ऐसे हैं, जो कि अलग-अलग देशों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। इस कड़ी में भारत का एक इकलौता राज्य ऐसा भी है, जो कि बांग्लादेश से तीन तरफ से घिरा हुआ है। कौन-सा है यह राज्य, जानने के लिए यह लेख पढ़ें।

बांग्लादेश से तीन तरफ से घिरा इकलौता राज्य

भारत का वह इकलौता राज्य, जो तीन तरफ से बांग्लादेश की अंतरराष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है, त्रिपुराहै। त्रिपुरा भारत का उत्तर-पूर्वी राज्य है, जिसकी कुल 856 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ साझा होती है। यह त्रिपुरा की कुल सीमा रेखा का लगभग 84% से अधिक हिस्सा है।

त्रिपुरा की भौगोलिक स्थिति

त्रिपुरा की भौगोलिक बनावट कुछ इस प्रकार है कि यह भारत की मुख्य भूमि से केवल एक पतले गलियारे के जरिए जुड़ा हुआ है, जबकि बाकी का बड़ा हिस्सा बांग्लादेश के अंदर घुसा हुआ दिखता है। उत्तर, दक्षिण और पश्चिम दिशा से त्रिपुरा पूरी तरह से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। वहीं, पूर्व दिशा में यह मिजोरम और असम के साथ सीमा साझा करता है।