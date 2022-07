Personality Test: अपने सोने के तरीके से जाने अपने व्यक्तित्व के बारे में

Sleeping Position Personality Test: आप पेट के बल क्यों सोते हैं? आप करवट लेके क्यों सोते हैं? आप तकिये के सहारे क्यों सोते हैं? आज जानिए आपकी पसंदीदा Sleeping Positions के आधार पर आपके व्यक्तित्व के राज़।

Sleeping Position Personality Test: दुनिया भर के मनोवैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने हमारे सोने की Positions और हमारे व्यक्तित्व के बीच संबंध स्थापित करने के लिए कई अध्ययन किए हैं। हमारा अवचेतन मन एक powerhouse है जो यह तय करता है कि हम दिन भर कैसे काम करते हैं, हम कैसे चलते हैं, हम कौन सी कॉफी ऑर्डर करते हैं, हम कैसे सोते हैं, आदि। काफी रोचक अनुसंधानों से पता लगा कि हमारा सोने का तरीका हमारे व्यक्तित्व के बारे में काफी कुछ बताता है । जी हाँ, नींद के शोधकर्ता Samuel Dunkell ने सोने की स्थिति और व्यक्तित्व लक्षणों के बीच संबंध को समझने के लिए काफी अनुसन्धान किया है। Dunkell ने अपनी पुस्तक ‘Sleep Position’ में लिखा है, "जिस तरह से हम सोते हैं वह हमारे जीने का तरीका है"। ( “The way we sleep is the way we live”)

