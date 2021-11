Prithviraj Chauhan: जानें पृथ्वीराज चौहान के वंशज, उनकी वीरता और मोहम्मद ग़ोरी के साथ हुए युद्ध के बारे में

Prithviraj Chauhan: पृथ्वीराज चौहान को भारत के सबसे प्रसिद्ध और चौहान (चहमना) शासकों के राजपूत योद्धा राजा के रूप में जाना जाता है. उन्होंने राजस्थान में सबसे मजबूत राज्य की स्थापना की थी. हाल ही में बॉलीवुड फिल्म 'पृथ्वीराज चौहान' का टीज़र ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया है. फिल्म पृथ्वीराज चौहान के सम्मान में बनाई गई है, जिसमें अक्षय कुमार, संजय दत्त, सोनू सूद और पूर्व मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर ने अभिनय किया है. ट्रेलर हाल ही में Youtube पर रिलीज़ किया गया है.

Watch the glorious history of Samrat #Prithviraj Chauhan come to life. Celebrate #Prithviraj with #YRF50 only at a big screen near you on 21st January’22. @akshaykumar | @ManushiChhillar| @duttsanjay | #DrChandraprakashDwivedi | @yrf pic.twitter.com/4253ma7dmv pic.twitter.com/hxud2tk0DP