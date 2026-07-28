राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी, जिन्होंने भारत के लिए रचा था इतिहास

भारत के खेल के इतिहास में पहलवान राशिद अनवर ऐसा नाम है, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत को पहचान दिलाई थी। वह भारत के पहले ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में पहला पदक जीता था। उन्हें कुश्ती के क्षेत्र में महारथी कहा जाता था। इस लेख में हम उनके बारे में विस्तार से जानेंगे।

राशिद अनवर का शुरुआती जीवन

राशिद अनवर का जन्म 12 अप्रैल, 1910 को हुआ था। पहलवानी में आने से पहले वह भारतीय रेलवे में नौकरी करते थे और लखनऊ में तैनात थे। हालांकि, रेलवे की नौकरी के साथ-साथ वह पहलवानी के अभ्यास को जारी रखते थे।

1934 में जीता ऐतिहासिक पदक

उस समय राष्ट्रमंडल खेलों को ब्रिटिश एम्पायर गेम्स नाम से जाना जाता था। साल 1934 में लंदन में दूसरे ब्रिटिश एम्पायर गेम्स का आयोजन हुआ था। इस प्रतियोगिता में भारत पहली बार शामिल हुआ था, जिसमें कुल 6 खिलाड़ियों के दल को भेजा गया था।

इस दौरान राशिद अनवर ने पुरुषों की 74 किलोग्राम फ्रीस्टाइल कुश्ती में हिस्सा लेकर वेल्स के पहलवान रहे लियोनार्ड मॉर्गन को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई और आखिर में उन्होंने कांस्य पदक जीतकर भारत की तरफ से इतिहास रच दिया।