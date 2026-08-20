IND vs SL Colombo Test: टीम इंडिया ने गाले में श्रीलंका को 165 रन से हराकर दो टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। अब सभी की नजरें कोलंबो में होने वाले दूसरे टेस्ट पर हैं। इस मुकाबले में भारतीय टीम कुछ बदलाव के साथ उतर सकती है और सबसे बड़ी खबर सारांश जैन के संभावित टेस्ट डेब्यू की है। मध्य प्रदेश के इस अनुभवी ऑलराउंडर ने घरेलू क्रिकेट में लंबे समय तक लगातार शानदार प्रदर्शन किया है और अब उनके पास टीम इंडिया की जर्सी पहनने का मौका है। कुलदीप यादव की जगह मिल सकता है मौका मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सारांश जैन को दूसरे टेस्ट की प्लेइंग इलेवन में शामिल किए जाने की संभावना है। अगर ऐसा होता है तो कुलदीप यादव को बाहर बैठना पड़ सकता है। गाले टेस्ट में कुलदीप का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। वहीं, डेब्यू कर रहे मानव सुथार ने मैच में 10 विकेट लेकर शानदार छाप छोड़ी। रवींद्र जडेजा ने भी दोनों पारियों में चार विकेट अपने नाम किए। ऐसे में भारतीय स्पिन विभाग में जगह के लिए मुकाबला अब काफी दिलचस्प हो गया है।

कौन हैं सारांश जैन? 31 मार्च 1993 को इंदौर में जन्मे सारांश जैन ने 2014-15 सीजन में मध्य प्रदेश के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट की शुरुआत की थी। क्रिकेट उनके परिवार के लिए नया नहीं है। उनके पिता सुबोध जैन भी मध्य प्रदेश की तरफ से रणजी ट्रॉफी खेल चुके हैं। सारांश ने धीरे-धीरे अपने प्रदर्शन के दम पर मध्य प्रदेश की टीम में अपनी जगह पक्की की और खुद को एक भरोसेमंद स्पिन ऑलराउंडर के तौर पर स्थापित किया। रणजी ट्रॉफी में चमका सितारा सारांश के करियर का बड़ा मोड़ 2021-22 रणजी ट्रॉफी सीजन रहा। मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक खिताबी अभियान में उन्होंने क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल में शानदार प्रदर्शन किया। इन तीनों नॉकआउट मुकाबलों में उन्होंने 13 विकेट झटके थे। मुंबई के खिलाफ फाइनल में उन्होंने बल्ले से भी अहम योगदान दिया और 57 रन बनाए। मध्य प्रदेश ने यह मुकाबला जीतकर पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया। अगले सीजन यानी 2022-23 में भी सारांश का शानदार प्रदर्शन जारी रहा।