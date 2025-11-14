Happy Children's Day Wishes, Quotes
Children’s Day 2025 Hindi Shayari: बाल दिवस पर बच्चों को भेजें ये शायरी, खिल उठेंगे चेहरे

By Kishan Kumar
Nov 14, 2025, 07:01 IST

Children’s Day 2025 Shayari: देशभर में 14 नवंबर को बाल दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर बच्चों के अधिकार व उनके भविष्य की बात हो रही है। इस कड़ी में हम आपको बच्चों को समर्पित कुछ ऐसी शायरियों की सूची दे रहे हैं, जिन्हें पढ़कर व सुनकर बच्चों के चेहरे खिल उठेंगे।

Children’s Day 2025 Shayari: बच्चे मन के सच्चे होते हैं, जो कि कल के निर्माता भी कहे जाते हैं। देश का भविष्य बच्चों पर ही निर्भर है। क्योंकि, यदि बच्चों का अच्छा भविष्य होगा, तो आने वाले समय में भारत का भी बेहतर भविष्य होगा। इस कड़ी में हर साल 14 नवंबर को बाल दिवस का आयोजन किया जाता है। इस दिन बच्चों के भविष्य और उनके अधिकारों की बात की जाती है। साथ ही, स्कूलों में रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति होती है। इस कड़ी में हम आपको बच्चों से जुड़ी कुछ ऐसी शायरियों की सूची दे रहे हैं, जिन्हें पढ़कर और सुनकर बच्चों के चेहरे खिल उठेंगे। 

Children’s Day 2025 Shayari Hindi: बाल दिवस पर बच्चों से जुड़ी प्यारी शायरियां

-कहते हैं दुनिया का सबसे सच्चा नजारा बच्चों का बचपन होता है, आंखों में हो सपने और दिल में मीठा पागलपन होता है। बच्चों के पास गम भुलवाने का पल पास होता है, हर बच्चा अपने आप में खास होता है।

-फूल से प्यारे और मोती से सुंदर बच्चे होते हैं, शरारती बेशक हों, लेकिन मन के सच्चे होते हैं। इन बच्चों के हिस्से में चाचा नेहरू का प्यार आया है, इन बच्चों के अंदर नया हिंदुस्तान समाया है।

-बचपन की दौलत फिर से मिल नहीं सकती, वो मासूमियत और शरारत फिर से मिल नहीं सकती, तस्वीर ऐसी है बचपन की, जिनसे निगाहें हिल नहीं सकती।

-नन्हें हाथों में कल की तकदीर नजर आती है, मुझे नन्हें हाथों में भारत के भविष्य की तस्वीर नजर आती है।

-बच्चे देश की शान होते हैं, देश के भविष्य का मान होते हैं। जो बच्चे दिलों में रखते हैं देश का भविष्य, वे देश की जान होते हैं।

-हर मुश्किल घड़ी में देश को एक साथ खड़ा देखा है, हमनें बच्चों के रूप में देश को बड़ा देखा है।

-जब भी नन्हें बच्चों से बात होती है, तो नए हिंदुस्तान से मुलाकात होती है। बच्चों की बातों में कुछ ऐसा होता है जादू, सुबह शुरू होती है बात, तो करते-करते फिर रात होती है। 

पढ़ेंःChildren’s Day 2025 Kab Hai? भारत में कब और क्यों मनाया जाता है बाल दिवस, जानें वजह

 

