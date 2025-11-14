Children’s Day 2025 Hindi Shayari: बाल दिवस पर बच्चों को भेजें ये शायरी, खिल उठेंगे चेहरे

Children’s Day 2025 Shayari: बच्चे मन के सच्चे होते हैं, जो कि कल के निर्माता भी कहे जाते हैं। देश का भविष्य बच्चों पर ही निर्भर है। क्योंकि, यदि बच्चों का अच्छा भविष्य होगा, तो आने वाले समय में भारत का भी बेहतर भविष्य होगा। इस कड़ी में हर साल 14 नवंबर को बाल दिवस का आयोजन किया जाता है। इस दिन बच्चों के भविष्य और उनके अधिकारों की बात की जाती है। साथ ही, स्कूलों में रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति होती है। इस कड़ी में हम आपको बच्चों से जुड़ी कुछ ऐसी शायरियों की सूची दे रहे हैं, जिन्हें पढ़कर और सुनकर बच्चों के चेहरे खिल उठेंगे।

Children’s Day 2025 Shayari Hindi: बाल दिवस पर बच्चों से जुड़ी प्यारी शायरियां

-कहते हैं दुनिया का सबसे सच्चा नजारा बच्चों का बचपन होता है, आंखों में हो सपने और दिल में मीठा पागलपन होता है। बच्चों के पास गम भुलवाने का पल पास होता है, हर बच्चा अपने आप में खास होता है।

-फूल से प्यारे और मोती से सुंदर बच्चे होते हैं, शरारती बेशक हों, लेकिन मन के सच्चे होते हैं। इन बच्चों के हिस्से में चाचा नेहरू का प्यार आया है, इन बच्चों के अंदर नया हिंदुस्तान समाया है।