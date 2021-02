जानें क्या है स्मेलीकॉप्टर (Smellicopter) और इसमें एक कीड़े के शरीर का हिस्सा क्यों इस्तेमाल किया गया है?

शोधकर्ता ऐसे उपकरणों को विकसित करने में रुचि रखते हैं जो गैस लीक, विस्फोट आदि आपदाओं के सर्वाइवर्स का पता लगाने के लिए हवा में मौजूद रसायनों को सूँघकर नेविगेट कर सकें। लेकिन मनुष्यों द्वारा बनाए गए अधिकांश सेंसर संवेदनशील या तेज़ नहीं होते हैं। इसी दिशा में वैज्ञानिकों ने स्मेलीकॉप्टर (Smellicopter) बनाया है।

वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में मेकेनिकल इंजनियरिंग की डॉक्टोरल छात्रा और इस अध्ययन की प्रमुख लेखिका मेलिनी एंडरसन का यह शोध 1 अक्टूबर 2020 को आईओपी बायोइंस्पिरेशन एंड बायोमेट्रिक्स जर्नल में प्रकाशित हुआ था।

Introducing the #Smellicopter! This small bio-hybrid drone uses the antenna of a moth as a sensor to autonomously sniff out odors like hazardous chemicals or explosives. https://t.co/SDw3nZCjC1