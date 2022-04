12वीं पास रामानुजन जो 'अनंत' को जानते थे ने किस प्रकार दुनिया के सबसे बड़े गणितज्ञ का दिमाग चकरा दिया था?

Srinivasa Ramanujan: ऐसा मशहूर है कि रामानुजन गणित के एक सवाल को 100 से भी ज्यादा तरीकों से बना सकते थे. इसलिए उन्हें दुनिया में गणित के गुरु का दर्जा मिला. वे ऐसे भारतीय थे जो 'अनंत' को जानते थे. आइये इस लेख में उनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में अध्ययन करते हैं.

रामानुजन की भाषा गणित थी अधिकतर वे इक्वेशन ईजाद करते और फिर बता देते थे. लेकिन मॉडर्न मैथमेटिक्स के दिग्गज को प्रूफ चाहिए होता था. लेकिन रामानुजन ने मॉडर्न मैथमेटिक्स की ट्रेनिंग नहीं ली थी. जब वो पहली बार कैंब्रिज गए तो हार्डी ने उन्हें मॉडर्न मैथ्स के तरीकों के बारे में बताया. द मैन हू न्यू इनफिनिटी: ए लाइफ ऑफ द जीनियस रामानुजन (The Man Who Knew Infinity: A Life of the Genius Ramanujan) भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जीवनी है, जिसे रॉबर्ट कनिगेल ( Robert Kanigel) ने लिखा था.

