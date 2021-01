स्टेटिक GK और करंट इवेंट्स पर आधारित प्रश्नोत्तरी: 29 जनवरी 2021

प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें. ये प्रश्न आपके सामान्य ज्ञान जागरूकता या GK की तैयारी को बढ़ाएंगे. UPSC, SSC, NDA, CDS इत्यादि जैसी विभिन्न परीक्षाएं आने वाले महीनों में होने वाली हैं. नीचे सूचीबद्ध प्रश्नों को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि अभ्यर्थीयों को तैयारी में मदद मिल सके.

1. SAMARTH Udyog Bharat 4.0 के लिए कौन सा प्राधिकरण जिम्मेदार है?

A. भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय (Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises)

B. स्मार्ट विनिर्माण के लिए IITD-AIA फाउंडेशन (IITD-AIA Foundation for Smart Manufacturing)

C. जहाजरानी मंत्रालय (Ministry of Shipping)

D. भारत का गृह मंत्रालय (Home Ministry of India)

Ans. A

व्याख्या: स्मार्ट एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हब (Smart Advanced Manufacturing and Rapid Transformation Hub, SAMARTH) उद्योग भारत 4.0 भारत सरकार के भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय के तत्वावधान में भारी उद्योग विभाग (Department of Heavy Industry, DHI) द्वारा की गई एक पहल है.

2. औद्योगिक क्रांति (Industrial Revolution) के बारे में, सही कालक्रम चुनें.

A. Revolution in 1800< Water power < Mechanization < Steam Power

B. Revolution in 1800 < Steam Power< Water Power < Mechanization

C. Mechanization< Revolution in 1800< Water Power< Steam Power

D. Revolution in 1800 < Mechanization < Water Power < Steam Power

Ans. D

व्याख्या: औद्योगिक क्रांति की समय-सीमाएं: Revolution in 1800 < Mechanization < Water Power < Steam Power

3. डिजिटल क्रांति (Digital Revolution) को किस औद्योगिक क्रांति के रूप में वर्गीकृत किया गया है?

A. उद्योग 2.0 (Industry 2.0)

B. उद्योग 3.0 (Industry 3.0)

C. उद्योग 4.0 (Industry 4.0)

D. उद्योग 5.0 (Industry 5.0)

Ans. C

व्याख्या: चौथी औद्योगिक क्रांति (Industrial revolution 4.0) को डिजिटल क्रांति के रूप में भी जाना जाता है. इसका उद्देश्य ऊर्जा और अन्य इनपुट के उपयोग को अनुकूलित करते हुए बेकार की प्रक्रियाओं और कार्यों को कम करना है. इसे 21वीं सदी में लाया गया है और यह डिजिटल क्रांति के रूप में भी जाना जाता है.

‘उद्योग 4.0’ एक जटिल साइबर-भौतिक प्रणाली है जो कि डिजिटल प्रौद्योगिकियों, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डाटा एंड एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग और क्लाउड कम्प्यूटिंग के साथ उत्पादन को समन्वित करता है.

4. वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2021 (World Economic Outlook 2021) के अनुसार, आगामी वित्त वर्ष के लिए भारत की अर्थव्यवस्था को कितनी फीसद की रफ्तार से ग्रोथ करने की उम्मीद जताई है?

A. 10.5%

B. 11.5%

C. 12.5%

D. 6.5%

Ans. B

व्याख्या: अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की ताजा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था के आगामी वित्त वर्ष में काफी तेजी से रिकवर करने की उम्मीद है. IMF ने आगामी वित्त वर्ष के लिए भारत की अर्थव्यवस्था के सबसे तेज 11.5 फीसद की रफ्तार से ग्रोथ करने की उम्मीद जताई है.

5. IMF के बारे में सही कथन चुनें.

1. इसे ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर (World Trade Centre at Bretton Woods conference) के साथ स्थापित किया गया था.

2. IMF को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थापित किया गया था.

A. केवल 1

B. केवल 2

C. 1 और 2 दोनों

D. इनमे से कोई भी नहीं

Ans. B

व्याख्या: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व बैंक के साथ अमेरिका में ब्रेटन वुड्स में एक सम्मेलन में की गई थी ताकि युद्ध से तबाह हुए देशों के पुनर्निर्माण में सहायता की जा सके.

6. जर्मनवाच (Germanwatch) क्या है?

A. जर्मनी में एक मल्टीमिलियन घड़ी कंपनी है. (A multimillion watch company in Germany)

B. एक गैर-सरकारी संगठन है. (A non-governmental organization)

C. जर्मनी की सबसे बाहरी सीमाओं पर एक सेना की बटालियन (An army battalion on the outermost boundaries of Germany)

D. इनमे से कोई भी नहीं

Ans. B

व्याख्या: जर्मनी के बॉन (Bonn) में स्थित एक एनजीओ (NGO) जर्मनवॉच (Germanwatch) ने वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 (Global Climate Risk Index: 2021) जारी किया है.

7. वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 (Global Climate Risk Index: 2021) में भारत की रैंक क्या है?

A. 21वीं

B. 7 वीं

C. 10 वीं

D. 16 वीं

Ans. B

व्याख्या: ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट इंडेक्स 2021 (Global Climate Risk Index: 2021) के अनुसार, 2019 में जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित देशों में भारत सातवें स्थान पर है.

8. इतालवी प्रधानमंत्री ने हाल ही में किस कारण से इस्तीफा दिया है?

A. अपनी ही पार्टी के बीच समर्थन का अभाव.

B. कोरोना वायरस संकट से हुई आलोचना

C. सेना के खिलाफ षड्यंत्र

D. इनमे से कोई भी नहीं

Ans. B

व्याख्या: ईटली के प्रधानमंत्री जुजेप्‍पे कोन्‍ते ने कोरोना वायरस संकट से हुई आलोचना के कारण इस्‍तीफा दिया. इटली में कोरोना संकट के समय हुए खर्च को लेकर दलों में मतभेद उत्पन्न हो गया है. 85 हजार से अधिक लोगों की कोरोना से मृत्यु हो चुकी है. पिछले सप्ताह श्री कोन्ते ने सीनेट में अपना बहुमत भी खो दिया था.

9. Holocaust Remembrance के संबंध में सही कथन का चयन करें.

1. यह हर साल 29 जनवरी को मनाया जाने वाला एक दिन है.

2. यह नाजी द्वारा यूरोपीय यहूदियों के नरसंहार के पीड़ितों के लिए एक यादगार दिन है.

A. केवल 1

B. केवल 2

C. 1 और 2 दोनों

D. इनमे से कोई भी नहीं

Ans. B

व्याख्या: 27 जनवरी को इस्राइल होलोकास्ट मेमोरियल-डे मनाता है. होलोकॉस्ट समूचे यहूदी लोगों को जड़ से खत्म कर देने का सोचा-समझा और योजनाबद्ध प्रयास था. यह दिन पीड़ितों के लिए स्मारक दिवस के रूप में हर साल 27 जनवरी को मनाया जाता है, 1941 और 1945 के बीच नाज़ी जर्मनी द्वारा यूरोपीय यहूदियों का नरसंहार किया गया था.

10. महिला एशिया कप 2022 (Women's Asia Cup 2022) कहाँ आयोजित किया जाएगा?

A. म्यांमार

B. चीन

C. भारत

D. रूस

Ans. C

व्याख्या: 2022 महिला एशियाई कप 20 जनवरी से 6 फरवरी, 2022 तक भारत द्वारा आयोजित किया जाएगा. इसकी पुष्टि एशियाई फुटबॉल परिसंघ (Asian Football Confederation) ने की थी.

