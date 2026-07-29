उधार के 5000 रुपये से की थी शुरुआत, आज खड़ा कर दिया 3000 करोड़ का कारोबार

आज भारत के करोड़ों घरों में Maxo और Ujala इस्तेमाल किया जाता है। इसका श्रेय केरल के एमपी रामचंद्रन को जाता है, जिन्होंने उधार के 5,000 रुपये से कंपनी की शुरुआत की थी। कपड़ो को ज्यादा चमकदार बनाने के उनके आइडिया ने उनकी कंपनी को आज हजारों करोड़ रुपये की कंपनी बना दिया है। कुछ समय बाद उन्होंने अपना मैक्सो ब्रांड भी निकाला, जिसने बाजार में पहले से मौजूद कई बड़े ब्रांड को पीछे छोड़ दिया है।

अकाउंटेंट के रूप में शुरू किया काम

एमपी रामचंद्रन का जन्म केरल में हुआ था। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एक अकाउंटेंट के रूप में काम शुरू किया। हालांकि, उनके मन में अपना कुछ काम करने की इच्छा रहती थी। ऐसे में वह अलग-अलग आइडिया के बारे में सोचते रहते थे।

रसोई को बनाया प्रयोगशाला

रामचंद्रन शुरू से ही अपने कपड़े खुद धोते थे, हालांकि वह अपने कपड़ों की चमक से संतुष्ट नहीं थे। इस वजह से उन्होंने अपने एक जर्नल में नीली डाई के बारे में पढ़ा, जो कि सफेद कपड़ों को चमकदार बनाने में असरदार थी। इसके बाद उन्होंने अपनी रसोई को ही प्रयोगशाला बना दिया और नए-नए प्रयोग करते गए। वह तब तक प्रयोग करते गए, जब तक उनके हाथ कामयाबी नहीं लग गई।