भारत की वह नदी, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बनी है चर्चा का केंद्र

भारत में यूं, तो कई नदियां बहती हैं, लेकिन इनमें एक नदी ऐसी भी है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चर्चाओं में आ गई है। हाल ही में कोर्ट द्वारा नदी को बचाने के लिए आदेश जारी हुए हैं, जिसके तहत नदी के किनारे से 100 मीटर के दायरे में किसी भी निर्माण या विकास कार्य पर रोक लगाई गई है। ऐसे में शीर्ष न्यायालय के इस आदेश के बाद भारत की यह नदी चर्चाओं में आ गई है। कौन-सी है यह नदी और सुप्रीम कोर्ट को क्यों देना पड़ा आदेश, जानने के लिए यह पूरा लेख पढ़ें।

किस नदी को लेकर जारी किये गए हैं आदेश

हाली ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा राजस्थान की जोजारी नदी को लेकर आदेश जारी किये गए हैं। आदेश में नदी के 100 मीटर के दायरे में निर्माण और विकास कार्य पर रोक लगाने की बात कही गई है। कोर्ट द्वारा यह आदेश नदी के इकोसिस्टम को नुकसान से बचाने के लिए अंतरिम उपाय के तौर पर दिया गया है। आदेश देते हुए

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने रोक को तब तक लागू रखने के लिए कहा है, जब तक कि 'हाई फ्लड लाइन' और इकोलॉजिकल बफर जोन तय करने के साथ और उनकी सीमाएं निर्धारित करने की वैज्ञानिक प्रक्रिया को पूरा नहीं कर लिया जाता है। ऐसे में अब कोर्ट द्वारा इस मामले में अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी।