डीपफेक AI टेक्नोलॉजी क्या है? जिससे बना रश्मिका का फेक वीडियो, DeepFake AI से कैसे बचें?

Deepafake: सोशल मीडिया पर अभिनेत्री रश्मिका मंदाना का एक वीडियो वायरल हो रहा है, इंटरनेट पर वायरल यह वीडियो फेक (Deepafake) है. दरअसल इस वीडियो को लेकर मेगा स्टार अमिताभ बच्चन ने भी चिंता जताई है. यह एक डीपफेक वीडियो है.

हाल ही में सरकार ने भी डीपफेक फोटो-वीडियो से निपटने के लिए कारगर कदम उठाये है. चलिये जानते है आखिर डीपफेक टेक्नोलॉजी क्या होता है, और इसे कैसे तैयार किया जाता है, साथ ही यह भी जानेंगे की इस आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी (AI) से बनने वाले नकली कंटेंट से कैसे बचा जा सकता है.

21वीं सदी में आने वाली यह आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी (Deepfake AI Technology) ने लोगों को काफी प्रभावित किया है. डीपफेक वह टेक्नोलॉजी है जिससे रियल वीडियो में दूसरे के चेहरे को फिट कर फेक वीडियो बनाया जाता है और जो रियल लगता है. इसे तैयार करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की मदद ली जाती है. इसे डीप लर्निंग भी कहा जाता है. इसके तहत किसी की फोटो या वीडियो को फेक में बदल दिया जाता है.

इस डीपफेक टेक्नोलॉजी का उपयोग करके मशहूर अभिनेत्री की एक फेक वीडियो बनायीं गयी जिस कारण यह चर्चा में आया है. इस वायरल वीडियो में मंदाना का चेहरा ब्रिटिश-भारतीय महिला ज़ारा पटेल के साथ बदल दिया गया था जिसे लोग रियल मानने लगे थे.

इस वायरल वीडियो के बाद सरकार की ओर से भी बयान जारी किया गया है. केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने सोशल मीडिया पर लिखा कि पीएम नरेंद्र मोदी इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले सभी डिजिटल नागरिक की सुरक्षा और भरोसे को सुनिश्चित करने को लेकर प्रतिबद्ध हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि डीपफेक लेटेस्ट और सबसे खरतनाक और इससे डील करने की जरूरत है.

