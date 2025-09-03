अयोध्या का पुराना नाम क्या था, जानें यहां

अयोध्या का पुराना नाम साकेत है। यह एक प्राचीन शहर था, जिसका जिक्र कई संस्कृत ग्रंथों और बौद्ध साहित्य में मिलता है। समय के साथ इसे अयोध्या के नाम से जाना जाने लगा। संस्कृत में इसका मतलब है 'जिसे जीता न जा सके'। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार, अयोध्या भगवान राम का जन्मस्थान था, जो विष्णु के सातवें अवतार थे। यह इक्ष्वाकु वंश की राजधानी भी थी।

इसे साकेत क्यों कहा जाता था?

साकेत एक पुराना शब्द है, जिसका इस्तेमाल बौद्ध और जैन ग्रंथों में आज के अयोध्या क्षेत्र के लिए किया गया है। प्राचीन काल में यह नाम एक बड़े सांस्कृतिक और व्यापार केंद्र को दर्शाता था। रामायण में जिक्र होने के कारण 'अयोध्या' नाम ज्यादा प्रसिद्ध हो गया, जहां इसे देवताओं द्वारा बनाया गया एक भव्य और दिव्य शहर बताया गया है।

इसका नाम अयोध्या कब पड़ा?

साकेत से अयोध्या नाम का बदलाव शायद सदियों में हुआ होगा, जब हिंदू महाकाव्यों और पुराणों का प्रभाव बढ़ने लगा। गुप्त काल और भक्ति युग के दौरान अयोध्या नाम बहुत प्रसिद्ध हो गया। इसने भगवान राम से जुड़े एक पवित्र स्थल के रूप में अपनी जगह बनाई। आजादी के बाद भारत सरकार ने भी अयोध्या नाम को ही बनाए रखा।