विश्व में आलू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? यहां देखें पूरी लिस्ट

Sep 9, 2025, 15:34 IST

आलू एक स्टार्च से भरी सब्जी है जो सोलेनेसी परिवार से संबंधित है। यह कार्बोहाइड्रेट, आयरन, कैल्शियम, विटामिन सी, विटामिन B6 आदि पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसका व्यावसायिक उपयोग आलू के स्टू, सूप, चिप्स आदि बनाने में किया जाता है। स्वादिष्ट व्यंजन बनाने के लिए आलू का व्यापक रूप से विभिन्न रूपों में उपयोग किया जाता है। इसे विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाने के लिए मसला, उबाला, भुना और तला जा सकता है।

Potato Producing Country

Potato Producing Country: आलू देश भर के विभिन्न क्षेत्रों में उगाया जाता है। हालांकि, सबसे ज्यादा आलू का उत्पादन करने वाला देश चीन है। यहां आलू काफी बड़ी मात्रा में उगाया जाता है। देश के काफी किसान आलू की खेती करते हैं। कुछ प्रमुख आलू उत्पादक देश हैं जिन्हें ग्लोबल मैप पर देखा जा सकता है। दुनिया के कुछ प्रमुख आलू उत्पादक देशों की सूची नीचे देखें:

दुनिया के शीर्ष 10 आलू उत्पादक देश

No.

Country

1

चीन

2

भारत

3

यूक्रेन

4

अमेरिका

5

रूस

6

जर्मनी

7

बांग्लादेश

8

फ्रांस

9

पोलैंड

10

मिस्र

चीन

चीन आलू उत्पादन और दुनिया भर में उनके वितरण में वैश्विक स्थर पर सबसे पहले स्थान पर है। इसे वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा और अग्रणी आलू उत्पादक देश माना जाता है। गांसु और भीतरी मंगोलिया जैसे प्रमुख क्षेत्र आलू के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में शामिल हैं और हर साल इस प्रमुख फसल की अच्छी मात्रा में पैदावार करते हैं।

भारत

उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार और असम जैसे प्रमुख क्षेत्रों के साथ, भारत वैश्विक स्तर पर सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले आलू का उत्पादन करता है। यह देश वैश्विक बाजार में आलू का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और वितरक है। वर्ष 2021 में यहां 54,230,000 मीट्रिक टन से अधिक आलू का उत्पादन हुआ।

यूक्रेन

यह देश दुनिया भर में आलू के शीर्ष 5 उत्पादकों में से एक है। वर्ष 2021 में यहां 21,356,320 मीट्रिक टन से अधिक आलू का उत्पादन हुआ। मध्य यूक्रेन क्षेत्र कुछ बेहतरीन ग्रामीण आलू पैदा करने के लिए जाना जाता है, जिन्हें दुनिया भर में बेचा जाता है।

अमेरिका

संयुक्त राज्य अमेरिका को वैश्विक स्तर पर आलू के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक माना जाता है। इडाहो, वाशिंगटन, विस्कॉन्सिन, नॉर्थ डकोटा, कोलोराडो, ओरेगन, मेन, मिनेसोटा और कैलिफ़ोर्निया जैसे अपने प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों के साथ, रूस ने वर्ष 2022 में 18,582,370 मीट्रिक टन से अधिक आलू का उत्पादन किया है।

रूसी संघ

रूस आलू का एक बड़ा उत्पादक है और चीन तथा भारत की तुलना में शीर्ष उत्पादकों में से एक माना जाता है। वर्ष 2021 में रूस ने 18,295,535 मीट्रिक टन से अधिक आलू का उत्पादन किया। मॉस्को जैसे क्षेत्र और मध्य संघीय जिले के कुछ पश्चिमी प्रांतों में बड़ी मात्रा में आलू का उत्पादन होता है जो अंततः देश की कुल उत्पादन दर में बड़े पैमाने पर योगदान देता है।


जर्मनी

जर्मनी यूरोपीय संघ में आलू का सबसे बड़ा उत्पादक होने का दावा करता है। वर्ष 2021 में रूस ने 11,312,100 मीट्रिक टन से अधिक आलू का उत्पादन किया और औसतन सालाना लगभग 10 से 11 मिलियन टन आलू का उत्पादन किया। जर्मनी में स्थित कुछ प्रमुख क्षेत्र, जहां देश भर में आलू का सबसे अधिक उत्पादन होता है, लोअर सैक्सोनी, नॉर्थ-राइन वेस्टफेलिया और देश के दक्षिण में बवेरिया हैं।

बांग्लादेश

बांग्लादेश दुनिया के शीर्ष आलू उत्पादक देशों की लिस्ट में शामिल है। यह देश एशिया में आलू का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यह दुनिया भर में आलू के वितरण में भी शामिल है, और इसका प्रमुख निर्यात मलेशिया, नेपाल और श्रीलंका से जुड़ा है। वर्ष 2021 में देश ने लगभग 9,887,242 मीट्रिक टन आलू का उत्पादन किया। वर्तमान में यह देश दुनिया भर के शीर्ष 10 आलू उत्पादकों में शुमार है।

फ्रांस

फ्रांस दुनिया के शीर्ष आलू उत्पादक देशों में सूचीबद्ध है। वर्ष 2021 में देश में 8,987,220 मीट्रिक टन से अधिक आलू का उत्पादन हुआ। यह अभी भी आलू उत्पादक देशों की शीर्ष 10 सूची में शामिल है और दुनिया भर में उपलब्ध सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले आलू प्रदान करता है। उत्तरी हौट्स डी फ्रांस, शैम्पेन और ब्रिटनी जैसे प्रमुख क्षेत्र देश में उत्पादित अधिकांश आलू का उत्पादन करते हैं।

पोलैंड

पोलैंड को यूरोप का तीसरा सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश माना जाता है। वर्ष 2021 में देश में लगभग 70,81,460 मीट्रिक टन आलू का उत्पादन हुआ। यह देश वैश्विक बाजार में आलू के प्रमुख उत्पादकों में से एक है। विल्कोपोल्स्की, लॉड्ज़की और माज़ोविकी जैसे क्षेत्र सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले आलू के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं, जिन्हें बाद में दुनिया भर में बेचा जाता है। देश की जलवायु परिस्थितियों के बावजूद, यह अभी भी दुनिया के शीर्ष 10 प्रमुख आलू उत्पादक देशों में शुमार है।

मिस्र

आलू मिस्र में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलों में से एक है। वर्ष 2021 में देश में लगभग 6,902,816 मीट्रिक टन आलू का उत्पादन हुआ। आलू मिस्र में उगाई और खाई जाने वाली प्रमुख फसलों में से एक है। यह मुख्यतः नील डेल्टा और मध्य मिस्र क्षेत्रों में उगाया जाता है, जहां दुनिया भर में उपलब्ध कुछ उत्कृष्ट श्रेणी के आलू मिलते हैं।

आलू एक महत्वपूर्ण और बहुमुखी फसल उत्पाद है जिसमें स्टार्च की उच्च मात्रा मौजूद होती है और यह कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और कैल्शियम जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होता है। वैश्विक खाद्य बाजार में इस कंद किस्म का एक बड़ा उपभोक्ता आधार है। बड़े पैमाने पर खाद्य उत्पादन या खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में इसकी उच्च मांग होती है। फास्ट-फूड श्रृंखलाओं के बढ़ते बाजार ने हमेशा आलू बाजार के विकास में योगदान दिया है। कच्चे माल के रूप में आलू का उपयोग करके उत्पादित विभिन्न व्यंजनों और खाद्य उत्पादों में यह अपनी प्रमुख उपस्थिति दर्शाता है।

