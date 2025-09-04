भारत में पपीते का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है?

भारत पपीते का सबसे बड़ा उत्पादक है। पपीते की खेती के तहत वैश्विक क्षेत्र के 30% से विश्व उत्पादन में 42% का योगदान देता है। पिछले पचास वर्षों के दौरान भारत में पपीते के उत्पादन को दो चरणों में बांटा गया है: पूर्व-विश्व व्यापार संगठन (WTO) से लेकर 1990 के दशक के प्रारंभ तक मुख्य रूप से द्विलिंगी किस्मों के साथ जब देश नाइजीरिया, मैक्सिको, ब्राजील और इंडोनेशिया के बाद था और 1990 के दशक के मध्य के बाद डब्ल्यूटीओ के बाद जब भारत दुनिया का सबसे बड़ा पपीता उत्पादक बन गया। पपीता, जिसे अक्सर "फ्रूट्स ऑफ एंजल" कहा जाता है, एक ट्रॉपिकल फल है जो अपने मीठे, रसीले संतरे के गूदे और उच्च पोषण के लिए जाना जाता है। विटामिन ए, सी और ई से भरपूर, साथ ही एंटीऑक्सीडेंट और पपेन जैसे पाचक एंजाइमों से भरपूर, पपीता भारतीय घरों में अपने स्वाद और स्वास्थ्य लाभों के लिए खाया जाता है। यह फल न केवल ताज़ा खाया जाता है, बल्कि जूस, सलाद और स्किन केयर उत्पादों में भी इस्तेमाल किया जाता है।

भारत में शीर्ष 10 पपीता उत्पादक राज्य State 1 गुजरात 2 आंध्र प्रदेश 3 महाराष्ट्र 4 मध्य प्रदेश 5 पश्चिम बंगाल 6 छत्तीसगढ़ 7 कर्नाटक 8 तमिलनाडु 9 असम 10 तेलंगाना गुजरात 2023-24 में भारत में पपीते के उत्पादन में गुजरात पहले स्थान पर है, जिसका कुल उत्पादन 1,050.21 किलोटन है, जो देश के कुल उत्पादन में 19.8% का योगदान देता है। आंध्र प्रदेश 2023-24 में पपीते के उत्पादन में आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पर है, जिसका कुल उत्पादन 934.70 किलोटन है, जो भारत के कुल उत्पादन में 17.6% का योगदान देता है। महाराष्ट्र 2023-24 में पपीते के उत्पादन में महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर है, जहां कुल उत्पादन 640.37 किलोटन है, जो देश के कुल उत्पादन का 12.1% है। राज्य में इस फसल की खेती 173.8 वर्ग किमी में की जाती है। महाराष्ट्र के प्रमुख पपीता उत्पादक क्षेत्रों में सांगली, सतारा, पुणे, नासिक, शोलापुर, नागपुर और अमरावती शामिल हैं।

मध्य प्रदेश 2023-24 में पपीते के उत्पादन में मध्य प्रदेश चौथे स्थान पर है, जहां कुल उत्पादन 567.38 किलोटन है, जो भारत के कुल उत्पादन का 10.7% है। राज्य में पपीते की खेती 138.2 वर्ग किमी में की जाती है। मध्य प्रदेश के प्रमुख पपीता उत्पादक क्षेत्रों में खंडवा, धार, गुना और रतलाम शामिल हैं। पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल 2023-24 में पपीते के उत्पादन में पांचवें स्थान पर है, जहां कुल उत्पादन 342.22 किलोटन है, जो देश के कुल उत्पादन में 6.5% का योगदान देता है। राज्य में इस फसल की खेती 151.2 वर्ग किमी में की गई थी। छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ 2023-24 में पपीते के उत्पादन में छठे स्थान पर है, जहां कुल उत्पादन 334.20 किलोटन है। राज्य में पपीते की खेती 131.2 वर्ग किमी में की गई थी। छत्तीसगढ़ के प्रमुख पपीता उत्पादक क्षेत्रों में दुर्ग और रायपुर शामिल हैं। कर्नाटक कर्नाटक 2023-24 में पपीते के उत्पादन में सातवें स्थान पर है, जहां कुल उत्पादन 318.83 किलोटन है। राज्य में इस फसल की खेती 41.8 वर्ग किमी में की गई थी। कर्नाटक के प्रमुख पपीता उत्पादक क्षेत्रों में बीदर, कलबुर्गी, शिमोगा और चित्रदुर्ग शामिल हैं।

तमिलनाडु 2023-24 में तमिलनाडु पपीते के उत्पादन में आठवें स्थान पर है, जिसका कुल उत्पादन 219.21 किलोटन है। राज्य में पपीते की खेती 32.1 वर्ग किमी में की जाती है। तमिलनाडु के प्रमुख पपीता उत्पादक क्षेत्रों में डिंडीगुल और इरोड शामिल हैं। असम 2023-24 में असम पपीते के उत्पादन में नौवें स्थान पर है, जिसका कुल उत्पादन 176.14 किलोटन है। राज्य में यह फसल 86.5 वर्ग किमी में उगाई जाती है। असम के प्रमुख पपीता उत्पादक क्षेत्रों में गोलाघाट, सोनितपुर, उदलगुरी, बारपेटा और कामरूप शामिल हैं। तेलंगाना 2023-24 में तेलंगाना पपीते के उत्पादन में दसवें स्थान पर है, जिसका कुल उत्पादन 136.99 किलोटन है। राज्य में 19.3 वर्ग किमी क्षेत्र में पपीते की खेती की जाती थी। तेलंगाना के प्रमुख पपीता उत्पादक क्षेत्रों में जगतियाल, रंगा रेड्डी और खम्मम शामिल हैं। पपीते को और किस नाम से जानते हैं- पपीते की खेती भारत के कृषि क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जहां किसान उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में इसकी खेती करते हैं। भारत भर में विभिन्न नामों से जाना जाने वाला यह फल हिंदी में पपीता, कन्नड़ में पप्पायी हन्नू, तेलुगु में बोप्पायी पांडु और मलयालम में पप्पाली, सांस्कृतिक और आर्थिक दोनों ही दृष्टि से महत्वपूर्ण है।