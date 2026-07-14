भारत के सिर्फ ये परिवार बनाते हैं जगन्नाथ पुरी के रथ, बिना नक्शे के करते हैं तैयार

जगन्नाथ पुरी रथ यात्रा 16 जुलाई, 2026 से शुरू होने जा रही है और 24 जुलाई, 2026 तक चलेगी। यह ओडिसा में प्रमुख आयोजन है। इसके साथ ही धार्मिक आधार पर यह भारत के प्रमुख पर्वों में गिना जाता है। इस कड़ी में तीन बड़े-बड़े रथों को हर साल तैयार किया जाता है, जिन पर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा को विराजमान कर यात्रा निकाली जाती है। इन रथों को बनाने का जिम्मा पारंपरिक रूप से सिर्फ कुछ परिवारों के पास ही है, जिन्हें अलग-अलग काम बांटा गया है। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे।

विश्वकर्मा समुदाय से जुड़े परिवार करते हैं निर्माण

जगन्नाथ पुरी रथ यात्रा के लिए विश्वकर्मा सेवक समुदाय से जुड़े परिवार हैं, जो कि रथों का निर्माण करते हैं। इनमें अलग-अलग परिवारों को लकड़ी काटने से लेकर नक्काशी और कपड़े सिलना और सजाना जैसे काम बांटे गए। इन्हें अलग-अलग परिवारों में बांटा गया है।

महाराणा परिवार

महाराणा परिवार रथों के मुख्य बढ़ई होते हैं, जो कि रथ के पहिये, धुरी और पूरे ढांचे को तैयार करते हैं। यही वह परिवार है, जो कि रथ को उसका मूल रूप देते हैं। यह परिवार बिना किसी नक्शे के रथ को अपने पूर्वजों से मिले ज्ञान के आधार पर तैयार करते हैं।