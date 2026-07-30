भारत में पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल मिलाने की नीति (E-20) के कारण एथेनॉल इन दिनों काफी चर्चा में बना हुआ है। E-20 एथेनॉल ब्लेंडिंग के कारण आगे आने वाले वर्षों में तेल के आयात पर देश की निर्भरता भी कम हो सकती है। इसी बीच एक बड़ा सवाल अक्सर सामने आता है कि आखिर देश में सबसे ज्यादा एथेनॉल किस राज्य में बनता है? आइए भारत के टॉप-3 एथेनॉल उत्पादक राज्यों और इस उद्योग से जुड़े फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा एथेनॉल उत्पादक यदि वास्तविक उत्पादन (Actual Production) की बात करें तो उत्तर प्रदेश देश में सबसे बड़ा एथेनॉल उत्पादक राज्य है। एथेनॉल सप्लाई के मामले में इसने महाराष्ट्र को पीछे छोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश सिर्फ अपने राज्य की जरूरतें पूरी नहीं करता, बल्कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तराखंड जैसे राज्यों को भी एथेनॉल सप्लाई करता है। 2 अरब लीटर तक उत्पादन हर साल

यूपी में करीब 75 डिस्टिलरी काम कर रही हैं जो अधिकांश रूप से चीनी मिलों से जुड़ी हुई हैं। यहां गन्ने के रस, B-हेवी और C-हेवी मोलासेस से बड़े पैमाने पर एथेनॉल तैयार होता है। बताते चलें कि पिछले आठ वर्षों में, राज्य ने अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर 2 अरब लीटर प्रति वर्ष कर लिया है। उत्पादन क्षमता में महाराष्ट्र अब भी नंबर-1 भले ही वास्तविक उत्पादन में उत्तर प्रदेश आगे निकल चुका हो, लेकिन स्थापित उत्पादन क्षमता (Installed Capacity) के मामले में महाराष्ट्र अभी भी देश में पहले स्थान पर बना हुआ है। राज्य में लगभग 127 एथेनॉल प्लांट हैं, जिनकी कुल उत्पादन क्षमता करीब 268 करोड़ लीटर प्रतिवर्ष है। यहां का एथेनॉल उद्योग मजबूत सहकारी चीनी मिलों के नेटवर्क पर आधारित है। कर्नाटक भी तेजी से बढ़ा रहा अपनी हिस्सेदारी एथेनॉल उत्पादन की दौड़ में कर्नाटक भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्य में गन्ना आधारित उद्योग के साथ-साथ मक्का और अन्य अनाज से भी एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है।