दिल्ली का जंत-मंतर इन दिनों खास चर्चाओं में बना हुआ है। यह जगह मुख्य रूप से धरना-प्रदर्शन के लिए जानी जाती है। हालांकि, किसी समय में यह एक बहुत बड़ी वेधशाला हुआ करता था। दिल्ली में बना जंतर-मंतर सबसे पहली वेधशाला थी, जिसके बाद भारत के मथुरा, जयपुर, वाराणसी और उज्जैन में जंतर-मंतर का निर्माण किया गया था। इस लेख में हम जंतर-मंतर के बारे में विस्तार से जानेंगे।

किसने करवाया था जंतर-मंतर का निर्माण

जंतर-मंतर का निर्माण जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा 1724 में करवाया गया था। यह वेधशाला कभी विज्ञान, गणित और खगोलशास्त्र का बड़ा केंद्र हुआ करती थी।

क्यों बनवाया गया था जंतर-मंतर

महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय की गणित और खगोलशास्त्र में रूचि थी। उन्होंने उस समय इस इमारत का निर्माण विभिन्न कारणों से किया था, जो कि इस प्रकार हैंः

सही समय जानने के लिए हुआ निर्माण

उस समय आज की तरह घड़ियां नहीं हुआ करती थीं। ऐसे में समय का सही पता नहीं चल पाता था। महाराजा चाहते थे कि समय का सही पता चल सके। इसके लिए जंतर-मंतर के यंत्रों को इस प्रकार डिजाइन किय गया कि वे सूरज और चांद की रोशन से सही समय बता सकते थे।