ह्यूगो लोरिस ने इंटरनेशनल फुटबॉल से लिया संन्यास, जानें फ्रांस को कब बनाया था वर्ल्ड चैंपियन

Hugo Lloris announces international retirement: फ्रांस फुटबॉल टीम के कप्तान ह्यूगो लोरिस (Hugo Lloris) ने इंटरनेशनल फुटबॉल को अलविदा कह दिया है. 36 वर्षीय लोरिस 14 साल से अधिक समय तक फ्रांस के लिए खेले थे.

हाल ही में संपन्न हुए फीफा 2022 वर्ल्ड कप में भी उन्होंने फ्रांस टीम का नेतृत्व किया था. लेकिन उनकी टीम फाइनल में पेनल्टी सूटआउट में अर्जेंटीना से हार गयी थी.

वह फ्रांस की ओर से सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी भी है. साथ ही उन्होंने माइक मेगनन (Mike Maignan) को नेशनल टीम के कप्तान के रूप में नामित किया है.

उनकी कप्तानी में फ्रांस ने रूस में आयोजित फीफा वर्ल्ड कप 2018 में विश्व चैंपियन बना था. जिसमें उन्होंने टीम का सफल नेतृत्व किया था. 2018 फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में फ्रांस ने क्रोएशिया (Croatia) को हराया था.



लोरिस ने नवंबर 2008 में फ़्रांस के लिए डेब्यू किया था. वह 2010 में फ्रांस नेशनल टीम के कप्तान बनाये गए थे. उहोने 121 मैचों में फ्रांस का नेतृत्व किया था.

ह्यूगो ने UEFA Euro 2016, UEFA Euro 2012, और फीफा वर्ल्ड कप 2014 में फ्रांस टीम का नेतृत्व किया था.

ह्यूगो लोरिस ने अंडर-18, अंडर-19 और अंडर-21 में फ्रांस की नेशनल टीम को लीड किया था.

लोरिस ने अपने देश के लिए 145 मैचों खेले है, और वह फ्रांस के सबसे कैप्ड खिलाड़ी के रूप में फुटबॉल को अलविदा कहा है.

लोरिस ने 18 मार्च 2006 में 'Nice II' के साथ अपने क्लब करियर की शुरुआत की थी उन्होंने नैन्सी (Nancy) के खिलाफ अपना पहला मैच खेला था.

इसके अतिरिक्त वह 'Nice' क्लब, लयों (Lyon) क्लब और टोटेनहम हॉटस्पर (Tottenham Hotspur) के लिए खेलते आ रहे है.

लोरिस ने 31 अगस्त 2012 को टोटेनहम हॉटस्पर क्लब के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था. इस समय उनका वर्तनाम क्लब भी यही है.

