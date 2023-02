Shubman Gill: तीनों फॉर्मैट में शतक जड़ने वाले सबसे युवा क्रिकेटर बने शुबमन, साथ ही यह भी रिकॉर्ड तोड़ा

Shubman Gill: अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में न्यूज़ीलैंड के खिलाफ तीसरे T20I मैच में भारतीय ओपनर बल्लेबाज़ शुबमन गिल ने शानदार शतक जड़ा इसके साथ ही वह इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मैट में शतक जड़ने वाले इतिहास के सबसे युवा क्रिकेटर बन गए.

अपने पहले T20I शतक के साथ शुबमन गिल ने 23 साल 146 दिन की उम्र में क्रिकेट के सभी फॉर्मैट में शतक जड़ने की उपलब्धि हासिल की. साथ ही वह T20I शतक जड़ने वाले सबसे युवा भारतीय क्रिकेटर भी बने हैं.

.@ShubmanGill scored a remarkable 126* off just 63 deliveries and bagged the Player of the Match award as #TeamIndia registered a 168-run victory in the #INDvNZ T20I series decider 👏🏻👏🏻



Scorecard - https://t.co/1uCKYafzzD… #INDvNZ @mastercardindia pic.twitter.com/OhPzHbgxsK — BCCI (@BCCI) February 1, 2023

T20I में किसी भारतीय द्वारा सर्वाधिक स्कोर:

भारत के इस 23-वर्षीय ओपनर ने न्यूज़ीलैंड के खिलाफ तीसरे T20I में 63 गेंदों पर नाबाद 126 रनों की पारी खेली. इसके साथ ही वह T20I क्रिकेट में किसी भारतीय का सर्वाधिक स्कोर दर्ज किया. इससे पहले यह रिकॉर्ड विराट कोहली के पास था जिन्होंने 8 सितंबर 2022 को अफगानिस्तान के खिलाफ नाबाद 122 रन बनाये थे.

Stat Alert 🚨- Shubman Gill now has the highest individual score by an Indian in T20Is 💪👏#TeamIndia pic.twitter.com/8cNZdcPIpF — BCCI (@BCCI) February 1, 2023

शुबमन ने जड़ा छठा शतक:

भारत के इस युवा क्रिकेटर ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना छठा शतक भी जड़ा है. शुबमन ने अभी तक 13 टेस्ट, 21 वनडे और 6 T20I मैच खेले है. अभी हाल ही में शुबमन ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना सर्वाधिक स्कोर बनाया था जिसमें उन्होंने 208 रनों की पारी खेली थी.

शुबमन का इसी साल T20I डेब्यू:

भारत का यह उभरता सितारा इस वर्ष श्रीलंका के खिलाफ अपना T20I डेब्यू वानखेड़े स्टेडियम में, 03 जनवरी, 2023 को किया था. शुबमन ने अपना वनडे डेब्यू 31 जनवरी, 2019 को न्यूजीलैंड के खिलाफ किया था.

भारत की सबसे बड़ी T20 जीत:

भारत ने तीन मैचों की सीरीज को 2-1 से जीत लिए है. सीरीज के आखिरी मैच में भारत ने चार विकेट के नुकसान पर कुल 234 रन बनाये जिसके जवाब में न्यूजीलैंड की पूरी टीम महज 66 रनों पर ऑल आउट हो गयी. भारत ने यह रिकॉर्ड 168 रनों से जीता, रनों के लिहाज से यह भारत की सबसे बड़ी T20 जीत है.

शुबमन गिल को प्लेयर ऑफ़ द मैच चुना गया वही भारत के T20 कप्तान हार्दिक पंड्या को प्लेयर ऑफ़ द सीरीज चुना गया है.

𝐀 𝐰𝐢𝐧 𝐭𝐨 𝐫𝐞𝐦𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫 😃



Congratulations to #TeamIndia who register their biggest T20I victory by margin of runs 👏👏#INDvNZ | @mastercardindia pic.twitter.com/mhMvpurJYk — BCCI (@BCCI) February 1, 2023

