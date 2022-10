Aluminium freight rake: भारत की पहली एल्युमिनियम फ्रेट रेक का उद्घाटन, जानें क्या है इसकी खासियत?

India's first aluminium freight rake: भारत ने ‘मेक इन इंडिया’ के संकल्प को और मजबूत करते हुए भारत की पहली एल्युमिनियम फ्रेट रेक का उद्घाटन किया है. रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस नये भारत-निर्मित एल्युमिनियम डिब्बों वाली पहली मालगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इसका उद्घाटन भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर किया गया है इस रेक का गंतव्य बिलासपुर रेलवे स्टेशन था.

India’s first aluminium freight rake #AatmanirbharBharat- single rake in its lifetime saves over 14,500 tonnes of CO2,

♻️ 85% recyclable,

💪180 ton extra carrying capacity,

Lighter weight, lower maintenance & longer life.