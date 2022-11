Vikram-S: भारत का पहला प्राइवेट तौर पर विकसित रॉकेट विक्रम-एस लॉन्चिंग के लिए तैयार, जानें इसके बारें में

India’s first private rocket: भारत का पहला प्राइवेट तौर पर विकसित रॉकेट- विक्रम-एस (Vikram-S) को 12 नवंबर और 16 नवंबर के मध्य लांच किया जायेगा. स्टार्टअप स्काईरूट एयरोस्पेस ने यह रॉकेट विकसित किया है जो हैदराबाद में स्थित भारत का एक स्पेस स्टार्टअप है.

Thrilled to announce #Prarambh, our maiden launch mission, also the first for the Indian private space sector, with launch window between 12-16 Nov '22. Thanks to Chairman @isro for unveiling our mission patch and @INSPACeIND for all the support.



Stay tuned🚀#OpeningSpaceForAll pic.twitter.com/xha83Ki2k0