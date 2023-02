Veer Savarkar: सावरकर की पुण्यतिथि पर महाराष्ट्र सरकार का बड़ा ऐलान, उनके नाम पर बनेगा थीम पार्क

Veer Savarkar Theme Park: एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार ने वी.डी. सावरकर की 57वीं पुण्यतिथि पर एक बड़ा फैसला लेते हुए उनके नाम पर थीम पार्क और संग्रहालय बनाने का ऐलान किया है.

महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम के अनुसार, इस थीम पार्क और संग्रहालय का निर्माण नासिक के भागुर (Bhagur) में किया जायेगा. राज्य के पर्यटन मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा नासिक में होने वाले इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे है. गौरतलब है कि, आज नासिक में वीडी सावरकर की पुण्यतिथि पर एक समारोह का आयोजन किया जा रहा है.

Maharashtra Tourism Development Corp has decided to develop Veer Savarkar Garden Theme Park & Museum in Bhagur, Nashik. Govt has announced this project today as it is VD Savarkar's death anniversary, Tourism minister Mangal Prabhat Lodha will attend the function in Nashik today.