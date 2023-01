Miss Universe 2022: यूएसए की आर'बोनी गेब्रियल चुनी गयी मिस यूनिवर्स, इस भारतीय ने पहनाया ताज

Miss Universe 2022: यूएसए की आर'बोनी गेब्रियल (R’Bonney Gabriel) को 71वीं मिस यूनिवर्स पेजेंट (Miss Universe 2022) का विजेता चुन लिया गया है. पिछली विजेता भारत की हरनाज संधू ने उन्हें ताज पहनाया. 71वां मिस यूनिवर्स पेजेंट कार्यक्रम न्यू ऑरलियन्स, यूएसए में आयोजित किया गया था.

इस सौंदर्य प्रतियोगिता में वेनेजुएला की अमांडा डूडामेंल (Amanda Dudamel) फर्स्ट रनर-अप रही और डोमिनिकन रिपब्लिक की एंड्रीना मार्टिनेज (Andreina Martinez) सेकेंड रनर-अप रही.

71वें मिस यूनिवर्स पेजेंट में भारत की दिविता राय (Divita Rai) टॉप-5 में जगह नहीं बना सकी. दिविता राय ने शीर्ष 16 में जगह बनाई थी लेकिन आगे नहीं बढ़ सकी.

यूएसए की 28 वर्षीय आर'बोनी गेब्रियल पेशे से एक मॉडल, फैशन डिजाइनर हैं, जो अपने काम में एनवायरनमेंट को प्राथमिकता देती हैं. गेब्रियल का जन्म 20 मार्च 1994 को ह्यूस्टन, टेक्सास (Houston, Texas) में हुआ था.

आर'बोनी गेब्रियल ने नार्थ टेक्सास विश्वविद्यालय से 2018 में फैशन डिजाइन में डिग्री प्राप्त की है. मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में शामिल होने से पहले वह सालों तक मॉडलिंग भी कर चुकी थी.

गेब्रियल ने दिसंबर 2021 में मिस टेक्सास यूएसए (Miss Texas USA) जीतने वाली पहली फिलीपिनो-अमेरिकन के रूप में इतिहास रचा था. अक्टूबर 2022 में गेब्रियल मिस यूएसए का पेजेंट जीता था.

71वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में दिविता राय ने भारत का प्रतिनिधित्‍व किया. कर्नाटक की रहने वाली 25 वर्षीय दिविता टॉप-5 में जगह बनाने में कामयाब नहीं हो पाई लेकिन उन्होंने टॉप 16 में जगह बनायीं थी. दिविता पेशे एक मॉडल और आर्किटेक्ट भी हैं.

दिविता ने मिस दीवा यूनिवर्स 2022 का टाइटल अपने नाम किया था. दिविता राय भारत की पहली मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन को अपनी प्रेरणा मानती हैं.

नेशनल कॉस्टयूम राउंड में वह स्‍टेज पर ‘सोने की चिड़िया’ अवतार में खुद को प्रेजेंट किया था. इसके साथ ही लगातार दूसरी बार टाइटल जीतने का भारत का भी सपना टूट गया. गौरतलब है कि 70वीं मिस यूनिवर्स पेजेंट की विजेता भारत की हरनाज संधू है.

मिस यूनिवर्स एक वार्षिक इंटरनेशनल ब्यूटी कांटेस्ट है जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका और थाईलैंड स्थित मिस यूनिवर्स संगठन ( Miss Universe Organization) द्वारा चलाया जाता है. इसकी स्थापना 28 जून 1952 में की गयी थी.

मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, मिस इंटरनेशनल और मिस अर्थ के साथ-साथ चार बड़े इंटरनेशनल ब्यूटी कांटेस्ट में से एक है. मिस यूनिवर्स ऑर्गनाइजेशन एक वैश्विक, समावेशी संगठन है जो सभी संस्कृतियों, पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ है.



