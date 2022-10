Modhera: गुजरात का 'मोढेरा' बना भारत का पहला चौबीस घंटे सौर संचालित गावं, जानें पहले पूर्ण सौर संचालित हेरिटेज स्थल के बारें में

Modhera: पीएम मोदी अपने तीन दिवसीय गुजरात दौरे के पहले दिन मोढेरा गांव को भारत का पहला चौबीसों घंटे सौर ऊर्जा से चलने वाला गांव घोषित किया है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के मोढेरा में सूर्य मंदिर का दौरा किया. साथ ही उन्होंने सूर्य मंदिर में हेरिटेज लाइटिंग का उद्घाटन किया.

अपने इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 हजार 500 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे. पीएम मोदी महेसाणा, भरूच, जामनगर और अहमदाबाद के दौरे पर है.

पीएम मोदी अपनी यात्रा के पहले दिन विभिन्न सार्वजनिक समारोह की अध्यक्षता की और मेहसाणा में 3900 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं की आधारशिला रखी. साथ ही उन्होंने मोढेरा गांव को भारत का पहला चौबीसों घंटे सौर ऊर्जा से चलने वाला गांव घोषित किया.

Looking forward to being in Modhera today. Modhera, which is associated with the Sun Temple will also be known for its strides in solar energy. https://t.co/pyqdRb2ARO

अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने मोढेरा में सूर्य मंदिर का दौरा किया और सूर्य मंदिर में हेरिटेज लाइटिंग का उद्घाटन किया. साथ ही उन्होंने इसे भारत का पहला पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित, हेरिटेज स्थल भी घोषित किया. इससे यह भारत का पहला पूर्ण सौर संचालित हेरिटेज स्थल बन गया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोढेरा सूर्य मंदिर के 3D प्रोजेक्शन मैपिंग का भी उद्घाटन किया और उसके 3D प्रोजेक्शन का पहला प्रदर्शन भी देखा. साथ ही उन्होंने मंदिर के इतिहास को दर्शाने वाले एक सांस्कृतिक कार्यक्रम को भी देखा. इस तरह का 3D प्रोजेक्शन प्रदेश में पर्यटकों को और आकर्षित करेगा.

I’d urge you all to visit the Sun Temple at Modhera. It will leave a lasting impact on your mind. The beauty of this place has to be seen to be believed. Earlier this evening inaugurated facilities that will enhance the experience for tourists. pic.twitter.com/QzWJxKA8NT