MBKS: 'मां भारती के सपूत' वेबसाइट होगी लांच, जानें कौन है इसके गुडविड एंबेसडर?

'Maa Bharati Ke Sapoot': आर्म्ड फोर्स बैटल कैजुअल्टीज वेलफेयर फंड में योगदान के लिए नई वेबसाइट 'मां भारती के सपूत' (Maa Bharati Ke Sapoot) को कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लांच करेंगे. इसके तहत आर्म्ड फोर्स बैटल कैजुअल्टीज वेलफेयर फंड में योगदान किया जायेगा. वेबसाइट का लांच कार्यक्रम दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल पर आयोजित किया जायेगा.

यह वेलफेयर फंड एक त्रि-सेवा कोष है जिसका उपयोग युद्ध में हताहत या शहीद हुए जवानों के परिजनों एवं आश्रितों को तत्काल अनुग्रह राशि प्रदान करने के लिए बनाई गयी है. इस कोष में मदद करने के लिए यह वेबसाइट लांच की जा रही है. इस कोष में आमजन और देशभक्त नागरिक अपना अंशदान दे सकते है. इस लांच समारोह में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तीनों सेना प्रमुख, परमवीर चक्र पुरस्कार विजेता आदि लोग शामिल होंगे.

