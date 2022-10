India's First Flex-Fuel Car: नितिन गडकरी ने लांच की भारत की पहली फ्लेक्स-फ्यूल कार, जानें इसके बारें में

India's First Flex-Fuel Car: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, नितिन गडकरी ने भारत की पहली फ्लेक्स-फ्यूल कार को लांच किया है. उन्होंने टोयोटा कोरोला एल्टिस हाइब्रिड कार को इस रूप में लांच किया है. टोयोटा कोरोला एल्टिस हाइब्रिड कार भारत की पहली इथेनॉल-बेस्ड फ्लेक्स ईंधन हाइब्रिड कार है.

यह अपनी तरह की पहली फ्लेक्सी-फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (FFV-SHEV) तकनीक पर आधारित पायलट परियोजना है. इथेनॉल पेट्रोल का एक स्वच्छ विकल्प है जो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है. इस तरह की पहल से आगे आने वाले समय में पेट्रोल पर निर्भरता कम होगी. साथ ही यह इको फ्रेंडली पहल है.

Today our dream has come true...!

Launched India’s first Flexi-Fuel Strong Hybrid Electric Vehicles (FFV-SHEV) which would run on 100% petrol as well as 20 to 100% blended ethanol and electric powertain with... pic.twitter.com/QmsrnXD1Qx