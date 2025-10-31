AIBE 20 Registration 2025: ऑल इंडिया बार 2025 रजिस्ट्रेशन की आज है लास्ट डेट, जाने डिटेल्स

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) द्वारा आयोजित ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (AIBE-20) के लिए रजिस्टर करने का आज (31 अक्टूबर, 2025) आखरी मौका है। इससे पहले AIBE के रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 28 अक्टूबर थी, जिसे बढ़ाकर 31 अक्टूबर तक एक्सटेंड कर दिया गया था। इसी कारण अब सभी छात्रों को दोबारा रजिस्ट्रेशन करने का मौका नहीं दिया जाएगा।
जो छात्र भारत में वकालत शुरू करने के लिए 'सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस' प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए यह एग्जाम पास करना बेहद जरूरी है। अगर आपने अभी तक एग्जाम के लिए रजिस्टर नहीं किया है, तो ऑफिशियल वेबसाइट allindiabarexamination.com पर तुरंत रजिस्ट्रेशन करें।
एग्जाम में रजिस्टर करने की महत्वपूर्ण डेट्स
AIBE-20 एग्जामिनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट आज यानी 31 अक्टूबर, 2025 गई है। साथ ही, ऑनलाइन फीस जमा करने और फॉर्म में करेक्शन करने की लास्ट डेट 01 नवंबर, 2025 करी गई है। छात्रों को एग्जाम में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड एग्जाम से करीब 15 को जारी किया जाएगा। एग्जाम से जुड़े सभी अपडेट के लिए टेबल देखें।
|एक्टिविटी
|डेट्स
|ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट
|31 अक्टूबर, 2025 (आज)
|ऑनलाइन फीस भुगतान की लास्ट डेट
|1 नवंबर, 2025
|रजिस्ट्रेशन फॉर्म सुधार की लास्ट डेट
|1 नवंबर, 2025
|एडमिट कार्ड जारी होने की डेट
|15 नवंबर, 2025
|एग्जाम की डेट
|30 नवंबर, 2025
AIBE 20 Registration Fee Payment: एग्जाम की फीस भुगतान
ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (AIBE-20) के लिए रजिस्ट्रेशन करना होता है। एग्जाम की फीस ऑनलाइन मोड में करी जाएगी। आइए फीस के बारे में नीचे दी गई टेबल से जानते हैं।
|
कैटेगरी
|
एप्लीकेशन फीस
|
जनरल / ओबीसी
|
₹3,560/-
|
SC/ST/PwD
|
₹2,560/-
AIBE 20 एग्जाम के लिए रजिस्टर कैसे करें?
AIBE 20 के एग्जाम के लिए कैंडिडेट्स को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। यहां बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके रजिस्टर करें।
1. सबसे पहले ऑफिशिटल वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाएं।
2. अब होमपेज पर पहुंचकर रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें।
3. विंडो ओपन होने के बाद अकाउंट बनाने के लिए अपनी डिटेल सेव करें।
4. अब लाॅग इन पर क्लिक करके लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालें।
5. अब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें।
6. एप्लिकेशन फार्म का प्रोसेस करने के बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करें।
7. एग्जाम की रजिस्ट्रेशन फीस को सबमिट करें।
8. पूरा फॉर्म कंप्लीट होने के बाद रिव्यू करें। फिर, फाइनल सबमिट करके प्रिंट आउट निकाल लें।
