CGBSE Supplementary Result 2025: कक्षा 10वीं और 12वीं के नतीजे जल्द होंगे घोषित, यहां देखें रिजल्ट

CGBSE Supplementary Result 2025: बोर्ड द्वारा अभी तक सटीक परिणाम की तारीख की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन छात्र अगस्त 2025 में सप्लीमेंट्री परीक्षा के नतीजे जल्द ही आने की उम्मीद कर सकते हैं।


Mahima Sharan
Mahima Sharan
Aug 18, 2025, 12:34 IST
CGBSE Supplemantry Result
CGBSE Supplementary Result 2025: छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (CGBSE) द्वारा कक्षा 10 और कक्षा 12 के छात्रों के लिए सप्लीमेंट्री परीक्षा 2025 का रिजल्ट जल्द ही जारी किए जाने की उम्मीद है।

परिणाम घोषित होने के बाद, उम्मीदवार आधिकारिक पोर्टल cgbse.nic.in या results.cg.nic.in से अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं।

CGBSE Supplementary Result 2025: कब जारी होंगे परिणाम?

बोर्ड द्वारा अभी परिणाम की सटीक तिथि की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन छात्र अगस्त 2025 में सप्लीमेंट्री परीक्षा परिणाम की उम्मीद कर सकते हैं। ये परिणाम तय करेंगे कि छात्र आगे की पढ़ाई जारी रखेंगे या अगले साल फिर से परीक्षा देनी होगी।

CGBSE Supplementary Exam Result 2025: ऑनलाइन कैसे देखें रिजल्ट

लिंक एक्टिव होने के बाद छात्र इन चरणों का पालन करके आसानी से अपने परिणाम देख सकते हैं:

चरण 1. आधिकारिक वेबसाइट: cgbse.nic.in या results.cg.nic.in पर जाएं।

चरण 2. स्टूडेंट कॉर्नर सेक्शन खोलें।

चरण 3. हाई स्कूल (कक्षा 10) द्वितीय मुख्य पूरक परीक्षा 2025 या हायर सेकेंडरी (कक्षा 12) द्वितीय मुख्य पूरक परीक्षा 2025 चुनें।

चरण 4. अपना रोल नंबर और प्रदर्शित कैप्चा कोड दर्ज करें।

चरण 5. परिणाम स्क्रीन पर दिखाई देगा - डाउनलोड करें और भविष्य में उपयोग के लिए प्रिंटआउट ले लें।

CGBSE सप्लीमेंट्री मार्कशीट में क्या विवरण दिए जाएंगे?

छात्रों को अपने परिणाम में निम्नलिखित जानकारी ध्यानपूर्वक देखनी चाहिए:

रोल नंबर

उम्मीदवार का नाम

पिता और माता का नाम

केंद्र कोड और स्कूल कोड

विषयवार अंक (थ्योरी + प्रैक्टिकल)

कुल योग

CGBSE 10वीं और 12वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षाओं में पास करने के लिए कितने अंक चाहिए?

परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए, छात्रों को चाहिए:

प्रत्येक विषय में कम से कम 33% अंक।

कुल औसत 33%।

जो छात्र न्यूनतम आवश्यकता को पूरा करने में असफल रहेंगे, उन्हें वर्ष दोहराना होगा और 2026 की बोर्ड परीक्षा में पुनः शामिल होना होगा।

Mahima Sharan

