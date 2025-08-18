Rajasthan PTET Round 2 Seat Allotment Result 2025 OUT: पीटीईटी राउंड 2 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट ptetvmoukota2025.in पर जारी, ये रहा लिंक

Rajasthan PTET Round 2 Seat Allotment Result 2025: वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी (VMOU), कोटा ने राजस्थान प्री-टीचर एजुकेशन टेस्ट (PTET) 2025 की राउंड 2 सीट अलॉटमेंट लिस्ट जारी कर दी है। जिन उम्मीदवारों ने काउंसलिंग प्रोसेस में भाग लिया था, वे अब अपना स्कोरकार्ड आधिकारिक वेबसाइट ptetvmoukota2025.in पर जाकर देख सकते हैं। जिन उम्मीदवारों को सीट अलॉट हुई है, उन्हें प्रवेश प्रक्रिया के तहत 23 अगस्त, 2025 तक ₹22,000 शुल्क जमा करना अनिवार्य है। यदि कोई अभ्यर्थी आवंटित सीट स्वीकार नहीं करता, तो उसकी उम्मीदवारी स्वतः रद्द मानी जाएगी। साथ ही, उम्मीदवारों को 25 अगस्त, 2025 तक संबंधित कॉलेज में रिपोर्टिंग कर दस्तावेज़ सत्यापन प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

Rajasthan PTET Result 2025 Round 2 Seat Allotment List Link

राजस्थान पीटीईटी 2025 राउंड 2 सीट आवंटन का परिणाम वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी (वीएमओयू), कोटा ने आधिकारिक रूप से जारी कर दिया है। काउंसलिंग में भाग लेने वाले उम्मीदवार अब ptetvmoukota2025.in पर अपने रोल नंबर, काउंसलिंग आईडी और जन्म तिथि डालकर अपनी सीट की स्थिति देख सकते हैं। राजस्थान पीटीईटी 2025 राउंड 2 सीट अलॉटमेंट लिस्ट देखने के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें