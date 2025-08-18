CG Supplementary Result 2025: छत्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं, 12वीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट जल्द, जानें कैसे करें चेक

CGBSE 10th, 12th Supplementary Result 2025: छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (CGBSE) 2025 की कक्षा 10वीं और 12वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षा के परिणाम जारी करने वाला है। छात्र जिसने सप्लीमेंट्री परीक्षा में भाग लिया है, वे अपने परिणाम आधिकारिक वेबसाइट cgbse.nic.in पर जाकर देख सकेंगे। रिजल्ट देखने के लिए छात्रों को रोल नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (CGBSE) जल्द ही कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए CG सप्लीमेंट्री रिजल्ट 2025 का लिंक अपनी आधिकारिक वेबसाइटों cgbse.nic.in और results.cg.nic.in पर जारी करेगा। छात्र अपने रोल नंबर और अन्य आवश्यक विवरण दर्ज करके अपने अंक आसानी से देख सकेंगे। यह परिणाम उन छात्रों के लिए खास है जो मुख्य परीक्षा में किसी एक या अधिक विषयों में फेल हो गए थे, क्योंकि अब उन्हें उत्तीर्ण अंक हासिल करने और अपनी पढ़ाई बिना किसी देरी के जारी रखने का अवसर मिलेगा।