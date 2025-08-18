CG Supplementary Result 2025: छत्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं, 12वीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट जल्द, जानें कैसे करें चेक

CGBSE 10th, 12th Supplementary Result 2025: छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (CGBSE) 2025 की कक्षा 10वीं और 12वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षा के परिणाम जारी करने वाला है। छात्र जिसने सप्लीमेंट्री परीक्षा में भाग लिया है, वे अपने परिणाम आधिकारिक वेबसाइट cgbse.nic.in पर जाकर देख सकेंगे। रिजल्ट देखने के लिए छात्रों को रोल नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (CGBSE) जल्द ही कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए CG सप्लीमेंट्री रिजल्ट 2025 का लिंक अपनी आधिकारिक वेबसाइटों cgbse.nic.in और results.cg.nic.in पर जारी करेगा। छात्र अपने रोल नंबर और अन्य आवश्यक विवरण दर्ज करके अपने अंक आसानी से देख सकेंगे। यह परिणाम उन छात्रों के लिए खास है जो मुख्य परीक्षा में किसी एक या अधिक विषयों में फेल हो गए थे, क्योंकि अब उन्हें उत्तीर्ण अंक हासिल करने और अपनी पढ़ाई बिना किसी देरी के जारी रखने का अवसर मिलेगा।
CGBSE 10th, 12th Supplementary Result 2025-सीजी सप्लीमेंट्री रिजल्ट हाइलाइट्स
सीजीबीएसई 10वीं और 12वीं का सप्लीमेंट्री रिजल्ट 2025 जल्द ही जारी होने वाला है। यह परिणाम उन छात्रों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो मुख्य परीक्षा में कुछ विषयों में सफल नहीं हो पाए थे। इस रिजल्ट के माध्यम से छात्र उन विषयों में पास हो सकेंगे और बिना किसी देरी के अपनी शैक्षणिक यात्रा जारी रख सकेंगे। रिजल्ट जारी होने के बाद, छात्र अपनी डिजिटल मार्कशीट आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और सुरक्षित रख सकते हैं।
|
विवरण
|
जानकारी
|
परीक्षा का नाम
|
CGBSE सेकंड मेन (सप्लीमेंट्री) परीक्षा 2025
|
बोर्ड का नाम
|
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (CGBSE)
|
रिजल्ट का नाम
|
छत्तीसगढ़ बोर्ड सप्लीमेंट्री रिजल्ट 2025
|
शैक्षणिक वर्ष
|
2025-26
|
कक्षा
|
10, 12
|
परीक्षा तिथियां
|
कक्षा 10: 9 - 21 जुलाई 2025कक्षा 12: 8 - 22 जुलाई 2025
|
कक्षा 12वीं स्ट्रीम्स
|
कला, वाणिज्य, विज्ञान
|
रिजल्ट की तिथि और समय
|
अगस्त 2025 (अनुमानित)
|
लॉगिन क्रेडेंशियल्स
|
रोल नंबर, जन्मतिथि
|
आधिकारिक वेबसाइट
|
cgbse.nic.in
CG Supplementary Result 2025 कैसे चेक करें?
छत्तीसगढ़ बोर्ड (CGBSE) कक्षा 10वीं और 12वीं के सप्लीमेंट्री रिजल्ट 2025 आधिकारिक वेबसाइट cgbse.nic.in पर ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। छात्र अपने रिजल्ट देखने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन कर सकते हैं:
-
आधिकारिक वेबसाइट cgbse.nic.in पर जाएं।
-
होमपेज पर कक्षा 10वीं/12वीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट 2025 के लिंक पर क्लिक करें।
-
लॉगिन पेज पर अपना रोल नंबर और पासवर्ड दर्ज करें।
-
आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।
-
रिजल्ट की जानकारी जाँचें और भविष्य के संदर्भ के लिए डाउनलोड कर लें।
