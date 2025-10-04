RRB NTPC City Intimation Slip 2025 OUT!
IB Security Assistant Answer Key 2025 Out: आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट उत्तर कुंजी mha.gov.in पर जारी, ये रहा Login Link

By Vijay Pratap Singh
Oct 4, 2025, 11:02 IST

IB Security Assistant Answer Key 2025 Out: इंटेलिजेंस ब्यूरो सिक्योरिटी असिस्टेंट भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। उम्मीदवार जो परीक्षा में उपस्थित हुए थे, वे अब अपनी उत्तर कुंजी पीडीएफ mha.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं।

IB Security Assistant Answer Key 2025 Out

IB Security Assistant Answer Key 2025 Out: केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) की वेबसाइट mha.gov.in पर IB (Intelligence Bureau) Security Assistant / Executive परीक्षा 2025 की उत्तर कुंजी (Answer Key) आधिकारिक रूप से जारी कर दी गई है। अभ्यर्थी अब लॉगिन करने के बाद अपने परीक्षा सेट (Set A/B/C/D आदि) की उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं और अपने अंकों का अनुमान लगा सकते हैं। आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट उत्तर कुंजी 2025 पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डायरेक्ट लिंक नीचे लेख में दिया गया है।

IB Security Assistant Answer Key 2025 Link

इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) ने गृह मंत्रालय की वेबसाइट mha.gov.in पर IB सिक्योरिटी असिस्टेंट (SA) उत्तर कुंजी 2025 लिंक जारी कर दिया है। यह परीक्षा 29 और 30 सितंबर 2025 को हुई थी। उम्मीदवार अब 4 अक्टूबर 2025 से अपनी अनंतिम (provisional) उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं। इससे वे अपने उत्तर चेक कर सकते हैं, अनुमानित अंक निकाल सकते हैं और अगर कोई गलती लगती है तो आपत्ति भी दर्ज कर सकते हैं।  उत्तर कुंजी डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और अपनी लॉगिन डिटेल्स दर्ज करें।

IB Security Assistant Answer Key 2025 Login Link

यहां क्लिक करें

IB SA Answer Key 2025 डाउनलोड कैसे करें?

उम्मीदवार अपनी IB सुरक्षा सहायक उत्तर कुंजी 2025 और उत्तर पुस्तिका आसानी से ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। बस नीचे दिए आसान कदमों का पालन करें:

  1. गृह मंत्रालय की आधिकारिक साइट www.mha.gov.in पर जाएं।

  2.  होमपेज या “What’s New” सेक्शन में “IB Security Assistant Answer Key 2025” लिंक पर क्लिक करें।

  3. अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड या जन्म तिथि दर्ज करें।

  4.  “View/Download Answer Key” विकल्प पर क्लिक करें।

  5. उत्तर कुंजी की PDF डाउनलोड कर लें और चाहें तो प्रिंट निकालें।

  6. अपनी उत्तर कुंजी से मिलान करके अनुमानित स्कोर चेक करें और यदि कोई गलती लगे तो आपत्ति दर्ज करें।

इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) सिक्योरिटी असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 29 और 30 सितंबर 2025 को आयोजित की गई थी। इस परीक्षा के जरिए कुल 4987 पदों पर भर्ती की जाएगी। इनमें 2471 पद अनारक्षित, 1015 ओबीसी, 501 ईडब्ल्यूएस, 574 एससी, और 426 एसटी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं।

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

