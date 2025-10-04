IB Security Assistant Answer Key 2025 Out: आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट उत्तर कुंजी mha.gov.in पर जारी, ये रहा Login Link

IB Security Assistant Answer Key 2025 Out: केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) की वेबसाइट mha.gov.in पर IB (Intelligence Bureau) Security Assistant / Executive परीक्षा 2025 की उत्तर कुंजी (Answer Key) आधिकारिक रूप से जारी कर दी गई है। अभ्यर्थी अब लॉगिन करने के बाद अपने परीक्षा सेट (Set A/B/C/D आदि) की उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं और अपने अंकों का अनुमान लगा सकते हैं। आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट उत्तर कुंजी 2025 पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डायरेक्ट लिंक नीचे लेख में दिया गया है।

IB Security Assistant Answer Key 2025 Link

इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) ने गृह मंत्रालय की वेबसाइट mha.gov.in पर IB सिक्योरिटी असिस्टेंट (SA) उत्तर कुंजी 2025 लिंक जारी कर दिया है। यह परीक्षा 29 और 30 सितंबर 2025 को हुई थी। उम्मीदवार अब 4 अक्टूबर 2025 से अपनी अनंतिम (provisional) उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं। इससे वे अपने उत्तर चेक कर सकते हैं, अनुमानित अंक निकाल सकते हैं और अगर कोई गलती लगती है तो आपत्ति भी दर्ज कर सकते हैं। उत्तर कुंजी डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और अपनी लॉगिन डिटेल्स दर्ज करें।