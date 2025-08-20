CGBSE Supplementary Result 2025 OUT: छत्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं, 12वीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट cgbse.nic.in पर जारी, ये रहा Direct Link

NEET PG 2025 Result Expected Today
CGBSE 10th, 12th Supplementary Result 2025 OUT: छत्तीसगढ़ बोर्ड ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट cgbse.nic.in पर CG 10वीं,12वीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट 2025 जारी कर दिया है। छात्र अब अपने रोल नंबर का उपयोग करके CGBSE सप्लीमेंट्री 2025 देख सकते हैं। रिजल्ट तक पहुंचने के लिए डायरेक्ट लिंक इस लेख में नीचे दिया गया है।

ByVijay Pratap Singh
Aug 20, 2025, 09:04 IST
CGBSE 10th, 12th Supplementary Result 2025 OUT: छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (CGBSE) ने कक्षा 10वीं और 12वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। जिन छात्र-छात्राओं ने इस वर्ष सप्लीमेंट्री परीक्षा दी थी, वे अब आधिकारिक वेबसाइट cgbse.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। CGBSE ने 10वीं और 12वीं सप्लीमेंट्री परीक्षाओं का आयोजन 8 जुलाई से 22 जुलाई तक किया था। 

CG Board 10th, 12th Supplementary Result 2025 Link

छत्तीसगढ़ बोर्ड (CGBSE) ने कक्षा 10वीं और 12वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षा का रिजल्ट 2025 जारी कर दिया है। अब रिजल्ट का लिंक आधिकारिक वेबसाइट cgbse.nic.in पर सक्रिय कर दिया गया है। छात्र अपने रोल नंबर दर्ज करके रिजल्ट देख सकते हैं और साथ ही मार्कशीट भी ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। जिन विद्यार्थियों ने सप्लीमेंट्री परीक्षा दी थी, वे नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक के जरिए तुरंत अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

CG 10th Supplementary Result 2025 Link

यहां क्लिक करें

CG 12th Supplementary Result 2025 Link

यहां क्लिक करें

छत्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं, 12वीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट 2025 कैसे चेक करें?

छात्र छत्तीसगढ़ बोर्ड (CGBSE) 10वीं और 12वीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट 2025 नीचे दिए गए आसान स्टेप्स से चेक कर सकते हैं:

  1. सबसे पहले CGBSE की आधिकारिक वेबसाइट cgbse.nic.in पर जाएं।

  2. होमपेज पर “परीक्षा परिणाम – हायर सेकेंडरी द्वितीय मुख्य/अवसर परीक्षा 2025 और  परीक्षा परिणाम – हाईस्कूल द्वितीय मुख्य/अवसर परीक्षा 2025” लिंक पर क्लिक करें।

  3. अब नया पेज खुलेगा, जहां आपको अपना रोल नंबर दर्ज करना होगा।

  4. “सबमिट” बटन पर क्लिक करें।

  5. आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।

  6. रिजल्ट को डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रखें।

सीजीबीएसई 10वीं, 12वीं पूरक परिणाम 2025 मार्कशीट पर ये उल्लिखित विवरण करें चेक

CGBSE (छत्तीसगढ़ बोर्ड) की 10वीं और 12वीं पूरक (सप्लीमेंट्री) परीक्षा 2025 की मार्कशीट (अंकपत्र) पर उल्लेखित महत्वपूर्ण विवरण:

  • Roll Number (रोल नंबर)

  • Candidate’s Name (छात्र/छात्रा का नाम)

  • Father’s Name (पिता का नाम)

  • Mother’s Name (माता का नाम)

  • Centre Code (परीक्षा केंद्र कोड)

  • School Code (विद्यालय कोड)

  • Subject-wise Marks – Theory + Practical (विषयवार अंक – सिद्धांत और व्यावहारिक)

  • Grand Total (कुल प्राप्त अंक)

  • Division/Percentage (विभाजन या प्रतिशत)

