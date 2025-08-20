CGBSE Supplementary Result 2025 OUT: छत्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं, 12वीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट cgbse.nic.in पर जारी, ये रहा Direct Link

CGBSE 10th, 12th Supplementary Result 2025 OUT: छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (CGBSE) ने कक्षा 10वीं और 12वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। जिन छात्र-छात्राओं ने इस वर्ष सप्लीमेंट्री परीक्षा दी थी, वे अब आधिकारिक वेबसाइट cgbse.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। CGBSE ने 10वीं और 12वीं सप्लीमेंट्री परीक्षाओं का आयोजन 8 जुलाई से 22 जुलाई तक किया था।

CG Board 10th, 12th Supplementary Result 2025 Link

छत्तीसगढ़ बोर्ड (CGBSE) ने कक्षा 10वीं और 12वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षा का रिजल्ट 2025 जारी कर दिया है। अब रिजल्ट का लिंक आधिकारिक वेबसाइट cgbse.nic.in पर सक्रिय कर दिया गया है। छात्र अपने रोल नंबर दर्ज करके रिजल्ट देख सकते हैं और साथ ही मार्कशीट भी ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। जिन विद्यार्थियों ने सप्लीमेंट्री परीक्षा दी थी, वे नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक के जरिए तुरंत अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।