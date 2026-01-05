CUET UG 2026 Registration: आपकी पसंदीदा यूनिवर्सिटी में दाखिले का सुनहरा मौका! जानें पात्रता और आवेदन का पूरा तरीका

CUET UG Registration 2026: राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने 3 जनवरी, 2026 से स्नातक स्तर के लिए सामान्य विश्वविद्यालय एंट्रेंस एग्जाम (CUET UG) के रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए हैं। CUET UG में एंट्री लेने वाले छात्रों को ऑफिशियल वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं।
CUET UG, देश की टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज (DU, BHU, JNU) में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो छात्रों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा और रजिस्ट्रेशन फीस का भी भुगतान करना होगा।
एग्जाम में हिस्सा लेने के लिए छात्रों को 31 जनवरी, 2026 तक रजिस्टर करना होगा। एग्जाम 11 से 31 मई, 2026 तक आयोजित की जाएंगी।
CUET UG 2026: एग्जाम से जुड़ी इंपोर्टेंट डेट्स
CUET UG 2026 एग्जाम में रजिस्टर करने से पहले इन इंपॉर्टेंट डेट्स को ध्यान में रखें।
|इवेंट
|डेट्स
|रजिस्ट्रेशन शुरू होने की डेट
|03 जनवरी 2026
|ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट
|30 जनवरी 2026 (रात 11:50 बजे तक)
|फीस भुगतान की लास्ट डेट
|31 जनवरी 2026
|एप्लीकेशन करेक्शन विंडो
|02 - 04 फरवरी 2026
|एग्जाम की डेट
|11 मई से 31 मई 2026
|रिजल्ट की घोषणा
|जुलाई 2026 (संभावित)
अप्लाई कौन कर सकता है?
CUET UG 2026 एग्जाम में अप्लाई करने के लिए यह नीचे दी गई जानकारी पर नजर डालें।
- शैक्षणिक योग्यता: छात्र ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा पास की हो। जो छात्र 2026 में 12वीं की एग्जाम दे रहे हैं, वे भी रजिस्टर कर सकते हैं।
- आयु सीमा: NTA की ओर से एग्जाम में बैठने के लिए कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है। हालांकि, छात्रों को अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी के विशिष्ट आयु नियमों की जांच करनी चाहिए।
- न्यूनतम अंक: आमतौर पर सामान्य कैटेगरी के लिए 12वीं में 50% और आरक्षित कैटेगरी (SC/ST/OBC) के लिए 45% अंक आवश्यक होते हैं। (यह यूनिवर्सिटी के अनुसार बदल सकता है)।
CUET UG 2026: एग्जाम के लिए फीस का भुगतान
फीस का भुगतान आप नेट बैंकिंग, डेबिट/क्रेडिट कार्ड या UPI के जरिए कर सकते हैं।
- सामान्य: ₹1000 (3 विषयों तक) | अतिरिक्त सब्जेक्ट के लिए ₹400 प्रति विषय।
- OBC-NCL / EWS: ₹900 (3 विषयों तक) | अतिरिक्त सब्जेक्ट के लिए ₹375 प्रति विषय।
- SC / ST / PwBD / Third Gender: ₹800 (3 विषयों तक) | अतिरिक्त सब्जेक्ट के लिए ₹350 प्रति विषय।
Steps to Apply Online: CUET UG के लिए रजिस्टर कैसे करें?
CUET UG 2026 एग्जाम के लिए रजिस्टर करने के लिए नीचे दिए गए इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें।
स्टेप 1: सबसे पहले NTA की ऑफिशियल वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर जाएं।
स्टेप 2: फिर, 'New Registration' लिंक पर क्लिक करें और अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालकर रजिस्टर करें। आपको एक Application Number प्राप्त होगा।
स्टेप 3: फॉर्म फील करने के बाद एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करें।
स्टेप 4: फिर, इंपोर्टेंट डाक्यूमेंट्स जैसे पासपोर्ट साइज फोटो (10-200 KB) और सिग्नेचर (4-30 KB) की स्कैन कॉपी अपलोड करें।
स्टेप 5: लास्ट में अपनी कैटेगरी के अनुसार फीस का भुगतान करें और 'Submit' बटन पर क्लिक करें।
स्टेप 6: फिर, Confirmation Page को डाउनलोड कर के उसका प्रिंट निकाल लें।
