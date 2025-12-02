ICSI CS Executive, Professional December 2025: एडमिट कार्ड जल्द ही icsi.edu पर होगा जारी, यहां देखें जानकारी

ICSI CS December 2025: द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेकेटरीज ऑफ इंडिया (ICSI) जल्द ही ICSI Company Secretaries (CS) Executive, Professional दिसंबर 2025 का एडमिट कार्ड जारी करेगा। छात्र को हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट icsi.edu पर जाना होगा। यह एग्जाम 22 दिसंबर, 2025 को होनी है। पिछले सालों के ट्रेंड्स के अनुसार, संस्थान द्वारा एग्जाम से एक सप्ताह पहले हॉल टिकट जारी करने की उम्मीद है। CS Executive और CS Professional के एग्जाम केवल नए सिलेबस (2022) के प्रारूप में ही आयोजित की जाएगी।

ICSI CS दिसंबर 2025 की मुख्य बातें

ICSI CS दिसंबर 2025 से जुड़ी जरूरी जानकारी के लिए नीचे दी गई टेबल देखें: