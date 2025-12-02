AP TET Hall Ticket 2025
ICSI CS Executive, Professional December 2025: एडमिट कार्ड जल्द ही icsi.edu पर होगा जारी, यहां देखें जानकारी

Dec 2, 2025, 17:58 IST

ICSI जल्द ही CS Executive और Professional दिसंबर 2025 के एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट icsi.edu पर जारी करेगा। एग्जाम 22 दिसंबर, 2025 को होगा। पिछले ट्रेंड्स को देखते हुए, हॉल टिकट एक हफ्ता पहले आने की उम्मीद है।

ICSI will soon release the CS Executive and Professional December 2025 admit cards
ICSI CS December 2025: द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेकेटरीज ऑफ इंडिया (ICSI) जल्द ही ICSI Company Secretaries (CS) Executive, Professional दिसंबर 2025 का एडमिट कार्ड जारी करेगा। छात्र को हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट icsi.edu पर जाना होगा। यह एग्जाम 22 दिसंबर, 2025 को होनी है। पिछले सालों के ट्रेंड्स के अनुसार, संस्थान द्वारा एग्जाम से एक सप्ताह पहले हॉल टिकट जारी करने की उम्मीद है। CS Executive और CS Professional के एग्जाम केवल नए सिलेबस (2022) के प्रारूप में ही आयोजित की जाएगी।

ICSI CS दिसंबर 2025 की मुख्य बातें

ICSI CS दिसंबर 2025 से जुड़ी जरूरी जानकारी के लिए नीचे दी गई टेबल देखें:

इवेंट  डिटेल्स 
इवेंट नाम  ICSI CS दिसंबर 2025 एडमिट कार्ड जल्द
एग्जाम का नाम  कंपनी सचिव (CS) कार्यकारी, पेशेवर
बोर्ड का नाम  भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई)
शैक्षणिक वर्ष  2025-26
ऑफिशियल वेबसाइट  icsi.edu
एग्जाम पोर्टल  icsi.results.shiksha
धारा  कंपनी सचिव (CS)
एग्जाम डेट 22 दिसंबर, 2025
हॉल टिकट जारी होने की अपेक्षित तिथि  दिसंबर 2025
प्रोग्राम  कंपनी सचिव (CS) कार्यकारीकंपनी सचिव (CS) पेशेवर

ICSI CS दिसंबर 2025 का एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें?

Candidates को अपना ICSI CS दिसंबर 2025 एडमिट कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड करने के लिए बताए गए स्टेप्स का पालन करना होगा:

  1. ऑफिशियल वेबसाइट icsi.results.shiksha पर जाएं।
  2. एडमिट कार्ड के टैब पर क्लिक करें।
  3. अपना 17 अंकों का ICSI रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करें।
  4. CS Executive या CS Professional एडमिट कार्ड का PDF दिखाई देगा।
  5. अपनी जानकारी की जांच करें और एडमिट कार्ड का प्रिंट ले लें।
  6. छात्र को एग्जाम में शामिल होने के लिए अपने हॉल टिकट की एक हार्डकॉपी ले जानी होगी।

डायरेक्ट लिंक - एडमिट कार्ड दिसंबर 2025 सेशन

Content Writer

    Akshara Verma is an Executive Content Writer at Jagran Josh, specializing in authoritative content focused on Education, Current Affairs, and General Knowledge. A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara leverages her 1.5 years of experience to create impactful pieces, building on her previous roles in content writing and Public Relations at both Genesis BCW and Dainik Bhaskar. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.

