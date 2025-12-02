ICSI CS Executive, Professional December 2025: एडमिट कार्ड जल्द ही icsi.edu पर होगा जारी, यहां देखें जानकारी

ICSI CS December 2025: द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेकेटरीज ऑफ इंडिया (ICSI) जल्द ही ICSI Company Secretaries (CS) Executive, Professional दिसंबर 2025 का एडमिट कार्ड जारी करेगा। छात्र को हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट icsi.edu पर जाना होगा। यह एग्जाम 22 दिसंबर, 2025 को होनी है। पिछले सालों के ट्रेंड्स के अनुसार, संस्थान द्वारा एग्जाम से एक सप्ताह पहले हॉल टिकट जारी करने की उम्मीद है। CS Executive और CS Professional के एग्जाम केवल नए सिलेबस (2022) के प्रारूप में ही आयोजित की जाएगी।
ICSI CS दिसंबर 2025 की मुख्य बातें
ICSI CS दिसंबर 2025 से जुड़ी जरूरी जानकारी के लिए नीचे दी गई टेबल देखें:
|इवेंट
|डिटेल्स
|इवेंट नाम
|ICSI CS दिसंबर 2025 एडमिट कार्ड जल्द
|एग्जाम का नाम
|कंपनी सचिव (CS) कार्यकारी, पेशेवर
|बोर्ड का नाम
|भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई)
|शैक्षणिक वर्ष
|2025-26
|ऑफिशियल वेबसाइट
|icsi.edu
|एग्जाम पोर्टल
|icsi.results.shiksha
|धारा
|कंपनी सचिव (CS)
|एग्जाम डेट
|22 दिसंबर, 2025
|हॉल टिकट जारी होने की अपेक्षित तिथि
|दिसंबर 2025
|प्रोग्राम
|कंपनी सचिव (CS) कार्यकारीकंपनी सचिव (CS) पेशेवर
ICSI CS दिसंबर 2025 का एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें?
Candidates को अपना ICSI CS दिसंबर 2025 एडमिट कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड करने के लिए बताए गए स्टेप्स का पालन करना होगा:
- ऑफिशियल वेबसाइट icsi.results.shiksha पर जाएं।
- एडमिट कार्ड के टैब पर क्लिक करें।
- अपना 17 अंकों का ICSI रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करें।
- CS Executive या CS Professional एडमिट कार्ड का PDF दिखाई देगा।
- अपनी जानकारी की जांच करें और एडमिट कार्ड का प्रिंट ले लें।
- छात्र को एग्जाम में शामिल होने के लिए अपने हॉल टिकट की एक हार्डकॉपी ले जानी होगी।
