ICSI CSEET Result 2025: नवंबर स्कोरकार्ड आज icsi.edu पर देखें, जानिए स्टेप्स

Akshara Verma
By Akshara Verma
Nov 20, 2025, 16:15 IST

ICSI CSEET November 2025 Result: भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (ICSI) ने कंपनी सचिव कार्यकारी एंट्रेंस एग्जाम (CSEET) नवंबर 2025 के रिजल्ट की घोषणा आज यानी 20 नवंबर 2025 को कर दी गई है। CSEET 8 और 10 नवंबर 2025 को हुए एग्जाम में शामिल छात्रों का इंतजार आज खत्म हो गया है। ICSI ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट icsi.edu पर स्कोरकार्ड रिलिज कर दिया है। आप सभी वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। 

ICSI CSEET नवंबर 2025 रिजल्ट डेट और टाइम 

ICSI ने आज, 20 नवंबर, 2025 को दोपहर 2 बजे नवंबर साल के लिए ICSI CSEET का रिजल्ट जारी कर दिया है। पूरी डिटेल्स जानने के लिए आप नीचे दी गई टेबल को देख सकते हैं। 

इवेंट  डिटेल्स
इवेंट का नाम ICSI CSEET नवंबर 2025 रिजल्ट डेट 
एग्जाम का नाम CSEET नवंबर 2025 
बोर्ड का नाम  ICSI 
शैक्षणिक वर्ष  2025-26
ऑफिशियल वेबसाइट  icsi.edu
एग्जाम डेट  8 और 10 नवंबर, 2025
एग्जाम मोड  ऑनलाइन, रिमोट-प्रोक्टर्ड प्रारूप 
एग्जाम रिजल्ट  आज, 20 नवंबर, 2025 (दोपहर 2 बजे) 

CSEET स्कोरकार्ड कैसे करें डाउनलोड ? 

छात्रों को CSEET नवंबर 2025 स्कोरकार्ड ऑनलाइन डाउनलोड करने के लिए हमारे द्वारा बताए गए इन स्टेप्स को फॉलो करें। 

  1. सबसे पहले ICSI की ऑफिशियल वेबसाइट icsi.edu पर जाएं।
  2. होमपेज पर, 'CSEET November 2025 Result' के लिंक पर क्लिक करें। 
  3. फिर, आप अपना CSEET का एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि फील करें।
  4. फिर, आप 'Submit' बटन पर क्लिक करें। 
  5. सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगा। 
  6. फिर, आप इसे डाउनलोड कर लें।
ICSI will soon announce the ICSI CSEET November 2025 Result on the official website at icsi.edu
ICSI will soon announce the ICSI CSEET November 2025 Result on the official website at icsi.edu
