ICSI CSEET Result 2025: नवंबर स्कोरकार्ड आज icsi.edu पर देखें, जानिए स्टेप्स

ICSI CSEET November 2025 Result: भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (ICSI) ने कंपनी सचिव कार्यकारी एंट्रेंस एग्जाम (CSEET) नवंबर 2025 के रिजल्ट की घोषणा आज यानी 20 नवंबर 2025 को कर दी गई है। CSEET 8 और 10 नवंबर 2025 को हुए एग्जाम में शामिल छात्रों का इंतजार आज खत्म हो गया है। ICSI ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट icsi.edu पर स्कोरकार्ड रिलिज कर दिया है। आप सभी वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट को डाउनलोड कर सकते हैं।

ICSI CSEET नवंबर 2025 रिजल्ट डेट और टाइम

ICSI ने आज, 20 नवंबर, 2025 को दोपहर 2 बजे नवंबर साल के लिए ICSI CSEET का रिजल्ट जारी कर दिया है। पूरी डिटेल्स जानने के लिए आप नीचे दी गई टेबल को देख सकते हैं।

इवेंट डिटेल्स इवेंट का नाम ICSI CSEET नवंबर 2025 रिजल्ट डेट एग्जाम का नाम CSEET नवंबर 2025 बोर्ड का नाम ICSI शैक्षणिक वर्ष 2025-26 ऑफिशियल वेबसाइट icsi.edu एग्जाम डेट 8 और 10 नवंबर, 2025 एग्जाम मोड ऑनलाइन, रिमोट-प्रोक्टर्ड प्रारूप एग्जाम रिजल्ट आज, 20 नवंबर, 2025 (दोपहर 2 बजे)

CSEET स्कोरकार्ड कैसे करें डाउनलोड ?

छात्रों को CSEET नवंबर 2025 स्कोरकार्ड ऑनलाइन डाउनलोड करने के लिए हमारे द्वारा बताए गए इन स्टेप्स को फॉलो करें।

सबसे पहले ICSI की ऑफिशियल वेबसाइट icsi.edu पर जाएं। होमपेज पर, 'CSEET November 2025 Result' के लिंक पर क्लिक करें। फिर, आप अपना CSEET का एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि फील करें। फिर, आप 'Submit' बटन पर क्लिक करें। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगा। फिर, आप इसे डाउनलोड कर लें।

