KMAT 2026: केरल मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट की तिथि बदली, अब 22 फरवरी को होगी परीक्षा; आवेदन की तारीख भी बढ़ी

केरल में एमबीए (MBA) करने का सपना देख रहे सभी छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट है। एंट्रेंस एग्जाम आयुक्त कार्यालय (CEE), केरल ने मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट (KMAT) 2026 के एग्जाम डेट में बदलाव कर दिया है। पहले यह एग्जाम जनवरी में होने वाले थे। लेकिन, अब नए शेड्यूल के अनुसार परीक्षा 22 फरवरी 2026 को आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही, केएमएटी 2026 के लिए ऑनलाइन रजिस्टर की लास्ट डेट भी बढ़ा दी गई है।
KMAT 2026: रिवाइज्ड एग्जाम शेड्यूल
छात्र KMAT 2026 का रिवाइज्ड एग्जाम शेड्यूल देखने के लिए नीचे टेबल को देखें।
|इवेंट
|इंपोर्टेंट डेट्स
|रजिस्ट्रेशन करने की नई लास्ट डेट
|05 फरवरी 2026
|एडमिट कार्ड जारी होने की डेट
|फरवरी के दूसरे सप्ताह में
|KMAT 2026 एग्जाम डेट
|22 फरवरी 2026
|एग्जाम का माध्यम
|कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT)
|रिजल्ट की घोषणा
|मार्च 2026
रजिस्ट्रेशन फीस
एग्जाम में एंट्री लेने के लिए आप अपनी कैटेगरी के लिए अनुसार निम्नलिखित फीस का भुगतान ऑनलाइन मोड में करें।
- सामान्य और SEBC: ₹1,000
- अनुसूचित जाति (SC): ₹500
- अनुसूचित जनजाति (ST): कोई शुल्क नहीं (पूरी छूट)
कंप्यूटर आधारित एग्जाम का पैटर्न
केरल मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट 2026 का आयोजन कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) के रूप में किया जाएगा। यह एग्जाम केरल के सभी जिलों में आयोजित की जाएगी। एग्जाम की कुल अवधि 3 घंटे होगी।
पेपर में कुल 180 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का होगा, यानी एग्जाम कुल 720 अंकों की होगी। गलत आंसर देने पर 1 अंक की निगेटिव मार्किंग भी लागू रहेगी।
किन विषयों से आएंगे सवाल?
केरल मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट 2026 के प्रश्न पत्र में छात्रों की भाषा, गणितीय क्षमता और तार्किक सोच का परीक्षण किया जाएगा। एग्जाम में मुख्य रूप से निम्न विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे-
- अंग्रेजी भाषा प्रयोग और पठन समझ
- मात्रात्मक योग्यता
- डेटा पर्याप्तता
- तार्किक क्षमता
- सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाएं
आवेदन कैसे करें?
इच्छुक अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट cee.kerala.gov.in पर जाकर नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें:
- पंजीकरण (Registration): 'New Registration' पर क्लिक करें और अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का उपयोग करके रजिस्टर करें।
- फॉर्म भरें (Fill Application): अपनी व्यक्तिगत और शैक्षिक जानकारी ध्यानपूर्वक भरें।
- शुल्क का भुगतान: अपनी श्रेणी के अनुसार ऑनलाइन फीस जमा करें।
- दस्तावेज अपलोड करें: फोटो और सिग्नेचर को स्कैन की हुई कॉपी अपलोड करें।
- प्रिंटआउट लें: आवेदन पूरा होने के बाद 'Confirmation Page' का प्रिंट आउट भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।
यहां भी पढ़े: JEE Mains 2026 City Slip: NTA जल्द ही jeemain.nta.nic.in पर एग्जाम शहर की सूचना पर्ची जारी करेगा, जानें कैसे करें Download
Comments
All Comments (0)
Join the conversation