RSSB Agriculture Supervisor Recruitment 2026: कृषि पर्यवेक्षक के 1100 के पदों के लिए भर्ती नोटिफिकेशन जारी, पात्रता मानदंड जाने

By Priyanka Pal
Jan 7, 2026, 10:39 IST

RSSB Agriculture Supervisor Recruitment 2026: आरएसएसबी विज्ञापन संख्या 03/2026 के तहत कृषि पर्यवेक्षक के 1100 पदों पर भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 13 जनवरी से शुरू किए जाएंगे। 

RSSB Agriculture Supervisor Recruitment 2026
RSSB Agriculture Supervisor Recruitment 2026

RSSB Agriculture Supervisor Recruitment 2026: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) की ओर से विज्ञापन संख्या 03/2026 के तहत कृषि पर्यवेक्षक अधिसूचना जारी की गई है। इस भर्ती अभियान के जरिए कृषि पर्यवेक्षक के कुल 1100 रिक्त पदों को भरा जाएगा। जिन उम्मीदवारों ने कृषि विषय से कक्षा 12वीं पास की है या कृषि में बीएससी डिग्री हासिल की है, वे संबंधित भर्ती के लिए योग्य हैं।

इच्छुक उम्मीदवार RSSB SSO पोर्टल पर जाकर 13 जनवरी से आवेदन कर सकते हैं। जिसकी अंतिम तिथि 11 फरवरी 2026 तय की गई है। भर्ती से संबंधित आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता और आवेदन सहित विवरण के लिए आगे लेख में दी अधिसूचना देख सकते हैं।

RSSB Agriculture Supervisor Recruitment 2026: अधिसूचना 

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB), जयपुर ने विज्ञापन संख्या 03/2026 के तहत आरएसएसबी कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2026 के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। यह भर्ती राजस्थान कृषि विभाग के लिए सीधी भर्ती के माध्यम से कृषि पर्यवेक्षक के 1100 पदों को भरने के लिए आयोजित की जा रही है। चयन प्रक्रिया राजस्थान अधीनस्थ सेवा नियमों और संशोधित भर्ती विनियमों के अनुसार पूरी की जाएगी। 

आरएसएसबी कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2026

अधिसूचना 

RSSB Agriculture Supervisor Recruitment 2026: महत्वपूर्ण विवरण 

कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2026 के लिए पात्र उम्मीदवार आवेदन विंडो एक्टिव होने के बाद आरएसएसबी भर्ती पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले पूरी अधिसूचना को ध्यानपूर्वक पढ़ने की सलाह दी जाती है। भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण विवरण उम्मीदवार नीचे टेबल में देख सकते हैं:

भर्ती प्राधिकरण का नाम

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) 

पद का नाम

कृषि पर्यवेक्षक 

पदों की संख्या 

1100

रजिस्ट्रेशन की तिथि

13 जनवरी से 11 फरवरी 2026 तक

चयन प्रक्रिया

लिखित परीक्षा 

आयु सीमा 

18 से 40 वर्ष  (आरक्षित वर्ग को आयु सीमा में छूट)

नौकरी का स्थान

राजस्थान

ऑफिशियल वेबसाइट

rssb.rajasthan.gov.in

RSSB Agriculture Supervisor Recruitment 2026: पात्रता मानदंड 

संबंधित भर्ती के लिए उम्मीदवारों को निम्नलिखित पात्रता मानदंड पूरा करना आवश्यक है, जिसका विवरण जैसे शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा नीचे दिया गया है:

शैक्षणिक योग्यता - कृषि विषय से 12वीं उत्तीर्ण या कृषि में बीएससी डिग्री।

आयु सीमा - 18 से 40 वर्ष । राजस्थान सरकार के नियमों के अनुसार आरक्षित श्रेणियों, महिला उम्मीदवारों, पूर्व सैनिकों और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आयु में छूट लागू होगी।

RSSB Agriculture Supervisor Recruitment 2026: ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2026 के लिए इच्छुक उम्मीदवार 13 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के सिंपल स्टेप नीचे दिए गए हैं।

स्टेप 1 सबसे पहले RSSB SSO पोर्टल के ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2 आवेदन पत्र भरने से पहले आवेदकों को एक बार पंजीकरण (OTR) पूरा करना होगा।

स्टेप 3 लॉगिन करने के बाद, विवरण भरें। 

स्टेप 4 आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। 

स्टेप 5 आवेदन शुल्क का भुगतान कर फॉर्म सबमिट करें।

