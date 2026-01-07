JPSC Exam Calendar 2026 OUT: जेपीएससी भर्ती परीक्षा कैलेंडर जारी, यहां देखें आधिकारिक शेड्यूल PDF

क्र.सं. परीक्षा का नाम परीक्षा का प्रकार पी.टी./मुख्य परीक्षा/दस्तावेज़ सत्यापन/साक्षात्कार के लिए संभावित तिथि अवधि

1 चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर भर्ती, Advt. No.-21/2023 इंटरव्यू 07, 08 & 09 जनवरी 2026 03 दिन

2 6वीं लिमिटेड डिप्टी कलेक्टर भर्ती, Advt. No.11/2018 लिखित परीक्षा 10 & 11 जनवरी 2026 02 दिन

3 सहायक प्राध्यापक (बैकलॉग) विश्वविद्यालय, Advt. No.05/2018 (विषय: सांख्यिकी, मैथिली, श्रम व समाज कल्याण) दस्तावेज सत्यापन & इंटरव्यू दस्तावेज सत्यापन: 18 जनवरी 2026, इंटरव्यू: 19 जनवरी 2026 02 दिन

4 सहायक प्राध्यापक (नियमित) विश्वविद्यालय, Advt. No.04/2018 (विषय: जंतु विज्ञान & अंग्रेजी) दस्तावेज सत्यापन 19, 20 & 21 जनवरी 2026 03 दिन

5 फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर भर्ती, Advt. No.-04/2024 मुख्य परीक्षा 22, 23 & 24 जनवरी 2026 03 दिन

6 फूड सेफ्टी ऑफिसर भर्ती, Advt. No.-18/2023 इंटरव्यू 29, 30 & 31 जनवरी 2026 03 दिन

7 सहायक प्राध्यापक (नियमित) विश्वविद्यालय, Advt. No.04/2018 (विषय: HO & पंचपरगनिया) दस्तावेज सत्यापन & इंटरव्यू 10 फरवरी 2026 01 दिन

8 विश्वविद्यालय प्रोफेसर-कम-चीफ साइंटिस्ट (नियमित), Advt. No.-10/2023 इंटरव्यू 12 फरवरी 2026 01 दिन

9 एसोसिएट प्रोफेसर-कम-सीनियर साइंटिस्ट (नियमित), Advt. No.-17/2023 इंटरव्यू 13 फरवरी 2026 01 दिन

10 आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर (नियमित), Advt. No.-09/2022 लिखित परीक्षा 05, 06 & 07 मार्च 2026 03 दिन

11 होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर (नियमित), Advt. No.-10/2022 लिखित परीक्षा 05, 06 & 07 मार्च 2026 03 दिन

12 यूनानी मेडिकल ऑफिसर (नियमित), Advt. No.-11/2022 लिखित परीक्षा 05, 06 & 07 मार्च 2026 03 दिन

13 संयुक्त सिविल सर्विसेज (नियमित) परीक्षा-2025 PT परीक्षा 08 मार्च 2026 01 दिन

14 संयुक्त सिविल सर्विसेज (बैकलॉग) परीक्षा-2025 PT परीक्षा 15 मार्च 2026 01 दिन

15 संयुक्त सिविल सर्विसेज (बैकलॉग) परीक्षा-2023 PT परीक्षा 22 मार्च 2026 01 दिन

16 झारखंड एलीजिबिलिटी टेस्ट 2024, Advt. No.-08/2025 MCQ (Paper-I & II) 29 मार्च 2026 01 दिन

17 असिस्टेंट कंजरवेटर ऑफ फॉरेस्ट भर्ती, Advt. No.-03/2024 मुख्य परीक्षा 04, 05, 06 & 07 अप्रैल 2026 04 दिन

18 प्रोजेक्ट मैनेजर एवं समकक्ष भर्ती, Advt. No.-04/2025 लिखित परीक्षा 18 & 19 अप्रैल 2026 02 दिन

19 इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज भर्ती, Advt. No.-01/2025 लिखित परीक्षा 25 & 26 अप्रैल 2026 02 दिन

20 संयुक्त सिविल सर्विसेज (नियमित) परीक्षा-2025 मुख्य परीक्षा 02, 03 & 04 मई 2026 03 दिन

21 संयुक्त सिविल सर्विसेज (बैकलॉग) परीक्षा-2025 मुख्य परीक्षा 09, 10 & 11 मई 2026 03 दिन

22 संयुक्त सिविल सर्विसेज (बैकलॉग) परीक्षा-2023 मुख्य परीक्षा 16, 17 & 18 मई 2026 03 दिन

23 बॉयलर इंस्पेक्टर भर्ती, Advt. No.-02/2025 लिखित परीक्षा 29 & 30 मई 2026 02 दिन

24 असिस्टेंट डायरेक्टर/सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर (बैकलॉग), Advt. No.10/2025 लिखित परीक्षा 07 जून 2026 01 दिन

25 असिस्टेंट डायरेक्टर/सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर (नियमित), Advt. No.11/2025 लिखित परीक्षा 14 जून 2026 01 दिन

26 संयुक्त सिविल सर्विसेज (नियमित) परीक्षा-2025 इंटरव्यू 16, 17, 18 & 19 जून 2026 04 दिन

27 संयुक्त सिविल सर्विसेज (बैकलॉग) परीक्षा-2025 इंटरव्यू 22 & 23 जून 2026 02 दिन