JPSC Exam Calendar 2026 OUT: जेपीएससी भर्ती परीक्षा कैलेंडर जारी, यहां देखें आधिकारिक शेड्यूल PDF

JPSC Exam Calendar 2026 OUT: झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन (JPSC) ने 6 जनवरी को आधिकारिक जेपीएससी परीक्षा कैलेंडर 2026 जारी किया है। इसमें संभावित लिखित परीक्षा, इंटरव्यू, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तारीखें दी गई हैं। इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि ये तारीखें अनुमानित हैं और प्रशासनिक कारणों से बदल सकती हैं।
JPSC एग्जाम कैलेंडर 2026
नीचे दी गई टेबल में JPSC एग्जाम कैलेंडर 2026 के तहत परीक्षा के नाम और उनकी संभावित एग्जाम डेट दी गई हैं।
|
क्र.सं.
|
परीक्षा का नाम
|
परीक्षा का प्रकार
|
पी.टी./मुख्य परीक्षा/दस्तावेज़ सत्यापन/साक्षात्कार के लिए संभावित तिथि
|
अवधि
|
1
|
चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर भर्ती, Advt. No.-21/2023
|
इंटरव्यू
|
07, 08 & 09 जनवरी 2026
|
03 दिन
|
2
|
6वीं लिमिटेड डिप्टी कलेक्टर भर्ती, Advt. No.11/2018
|
लिखित परीक्षा
|
10 & 11 जनवरी 2026
|
02 दिन
|
3
|
सहायक प्राध्यापक (बैकलॉग) विश्वविद्यालय, Advt. No.05/2018 (विषय: सांख्यिकी, मैथिली, श्रम व समाज कल्याण)
|
दस्तावेज सत्यापन & इंटरव्यू
|
दस्तावेज सत्यापन: 18 जनवरी 2026, इंटरव्यू: 19 जनवरी 2026
|
02 दिन
|
4
|
सहायक प्राध्यापक (नियमित) विश्वविद्यालय, Advt. No.04/2018 (विषय: जंतु विज्ञान & अंग्रेजी)
|
दस्तावेज सत्यापन
|
19, 20 & 21 जनवरी 2026
|
03 दिन
|
5
|
फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर भर्ती, Advt. No.-04/2024
|
मुख्य परीक्षा
|
22, 23 & 24 जनवरी 2026
|
03 दिन
|
6
|
फूड सेफ्टी ऑफिसर भर्ती, Advt. No.-18/2023
|
इंटरव्यू
|
29, 30 & 31 जनवरी 2026
|
03 दिन
|
7
|
सहायक प्राध्यापक (नियमित) विश्वविद्यालय, Advt. No.04/2018 (विषय: HO & पंचपरगनिया)
|
दस्तावेज सत्यापन & इंटरव्यू
|
10 फरवरी 2026
|
01 दिन
|
8
|
विश्वविद्यालय प्रोफेसर-कम-चीफ साइंटिस्ट (नियमित), Advt. No.-10/2023
|
इंटरव्यू
|
12 फरवरी 2026
|
01 दिन
|
9
|
एसोसिएट प्रोफेसर-कम-सीनियर साइंटिस्ट (नियमित), Advt. No.-17/2023
|
इंटरव्यू
|
13 फरवरी 2026
|
01 दिन
|
10
|
आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर (नियमित), Advt. No.-09/2022
|
लिखित परीक्षा
|
05, 06 & 07 मार्च 2026
|
03 दिन
|
11
|
होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर (नियमित), Advt. No.-10/2022
|
लिखित परीक्षा
|
05, 06 & 07 मार्च 2026
|
03 दिन
|
12
|
यूनानी मेडिकल ऑफिसर (नियमित), Advt. No.-11/2022
|
लिखित परीक्षा
|
05, 06 & 07 मार्च 2026
|
03 दिन
|
13
|
संयुक्त सिविल सर्विसेज (नियमित) परीक्षा-2025
|
PT परीक्षा
|
08 मार्च 2026
|
01 दिन
|
14
|
संयुक्त सिविल सर्विसेज (बैकलॉग) परीक्षा-2025
|
PT परीक्षा
|
15 मार्च 2026
|
01 दिन
|
15
|
संयुक्त सिविल सर्विसेज (बैकलॉग) परीक्षा-2023
|
PT परीक्षा
|
22 मार्च 2026
|
01 दिन
|
16
|
झारखंड एलीजिबिलिटी टेस्ट 2024, Advt. No.-08/2025
|
MCQ (Paper-I & II)
|
29 मार्च 2026
|
01 दिन
|
17
|
असिस्टेंट कंजरवेटर ऑफ फॉरेस्ट भर्ती, Advt. No.-03/2024
|
मुख्य परीक्षा
|
04, 05, 06 & 07 अप्रैल 2026
|
04 दिन
|
18
|
प्रोजेक्ट मैनेजर एवं समकक्ष भर्ती, Advt. No.-04/2025
|
लिखित परीक्षा
|
18 & 19 अप्रैल 2026
|
02 दिन
|
19
|
इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज भर्ती, Advt. No.-01/2025
|
लिखित परीक्षा
|
25 & 26 अप्रैल 2026
|
02 दिन
|
20
|
संयुक्त सिविल सर्विसेज (नियमित) परीक्षा-2025
|
मुख्य परीक्षा
|
02, 03 & 04 मई 2026
|
03 दिन
|
21
|
संयुक्त सिविल सर्विसेज (बैकलॉग) परीक्षा-2025
|
मुख्य परीक्षा
|
09, 10 & 11 मई 2026
|
03 दिन
|
22
|
संयुक्त सिविल सर्विसेज (बैकलॉग) परीक्षा-2023
|
मुख्य परीक्षा
|
16, 17 & 18 मई 2026
|
03 दिन
|
23
|
बॉयलर इंस्पेक्टर भर्ती, Advt. No.-02/2025
|
लिखित परीक्षा
|
29 & 30 मई 2026
|
02 दिन
|
24
|
असिस्टेंट डायरेक्टर/सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर (बैकलॉग), Advt. No.10/2025
|
लिखित परीक्षा
|
07 जून 2026
|
01 दिन
|
25
|
असिस्टेंट डायरेक्टर/सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर (नियमित), Advt. No.11/2025
|
लिखित परीक्षा
|
14 जून 2026
|
01 दिन
|
26
|
संयुक्त सिविल सर्विसेज (नियमित) परीक्षा-2025
|
इंटरव्यू
|
16, 17, 18 & 19 जून 2026
|
04 दिन
|
27
|
संयुक्त सिविल सर्विसेज (बैकलॉग) परीक्षा-2025
|
इंटरव्यू
|
22 & 23 जून 2026
|
02 दिन
|
28
|
संयुक्त सिविल सर्विसेज (बैकलॉग) परीक्षा-2023
|
इंटरव्यू
|
24 जून 2026
|
01 दिन
JPSC Exam Calendar 2026 PDF Download Link
झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन (JPSC) ने 2026 में होने वाली अलग-अलग परीक्षाओं के लिए एग्जाम कैलेंडर PDF फॉर्मेट में जारी कर दिया है। उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके सीधे JPSC एग्जाम कैलेंडर 2026 पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।
|
जेपीएससी भर्ती परीक्षा कैलेंडर 2026 PDF
