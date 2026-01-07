JEE Main 2026 City Intimation Slip
Focus
Quick Links
Breaking News

JPSC Exam Calendar 2026 OUT: जेपीएससी भर्ती परीक्षा कैलेंडर जारी, यहां देखें आधिकारिक शेड्यूल PDF

By Vijay Pratap Singh
Jan 7, 2026, 09:55 IST

JPSC Exam Calendar 2026 OUT: झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन (JPSC) ने 6 जनवरी 2026 को JPSC परीक्षा कैलेंडर 2026 जारी कर दिया है। उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर JPSC भर्ती परीक्षा कैलेंडर देख सकते हैं। उम्मीदवारों की सुविधा के लिए नीचे लेख में अलग-अलग भर्ती परीक्षाओं की तारीखों के साथ आधिकारिक शेड्यूल PDF दिया गया है।

Add as a preferred source on Google
Join us
JPSC परीक्षा कैलेंडर 2026 जारी
JPSC परीक्षा कैलेंडर 2026 जारी

JPSC Exam Calendar 2026 OUT: झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन (JPSC) ने 6 जनवरी को आधिकारिक जेपीएससी परीक्षा कैलेंडर 2026 जारी किया है। इसमें संभावित लिखित परीक्षा, इंटरव्यू, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तारीखें दी गई हैं। इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि ये तारीखें अनुमानित हैं और प्रशासनिक कारणों से बदल सकती हैं।

JPSC एग्जाम कैलेंडर 2026 

नीचे दी गई टेबल में JPSC एग्जाम कैलेंडर 2026 के तहत परीक्षा के नाम और उनकी संभावित एग्जाम डेट दी गई हैं।

क्र.सं.

परीक्षा का नाम

परीक्षा का प्रकार

पी.टी./मुख्य परीक्षा/दस्तावेज़ सत्यापन/साक्षात्कार के लिए संभावित तिथि

अवधि

1

चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर भर्ती, Advt. No.-21/2023

इंटरव्यू

07, 08 & 09 जनवरी 2026

03 दिन

2

6वीं लिमिटेड डिप्टी कलेक्टर भर्ती, Advt. No.11/2018

लिखित परीक्षा

10 & 11 जनवरी 2026

02 दिन

3

सहायक प्राध्यापक (बैकलॉग) विश्वविद्यालय, Advt. No.05/2018 (विषय: सांख्यिकी, मैथिली, श्रम व समाज कल्याण)

दस्तावेज सत्यापन & इंटरव्यू

दस्तावेज सत्यापन: 18 जनवरी 2026, इंटरव्यू: 19 जनवरी 2026

02 दिन

4

सहायक प्राध्यापक (नियमित) विश्वविद्यालय, Advt. No.04/2018 (विषय: जंतु विज्ञान & अंग्रेजी)

दस्तावेज सत्यापन

19, 20 & 21 जनवरी 2026

03 दिन

5

फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर भर्ती, Advt. No.-04/2024

मुख्य परीक्षा

22, 23 & 24 जनवरी 2026

03 दिन

6

फूड सेफ्टी ऑफिसर भर्ती, Advt. No.-18/2023

इंटरव्यू

29, 30 & 31 जनवरी 2026

03 दिन

7

सहायक प्राध्यापक (नियमित) विश्वविद्यालय, Advt. No.04/2018 (विषय: HO & पंचपरगनिया)

दस्तावेज सत्यापन & इंटरव्यू

10 फरवरी 2026

01 दिन

8

विश्वविद्यालय प्रोफेसर-कम-चीफ साइंटिस्ट (नियमित), Advt. No.-10/2023

इंटरव्यू

12 फरवरी 2026

01 दिन

9

एसोसिएट प्रोफेसर-कम-सीनियर साइंटिस्ट (नियमित), Advt. No.-17/2023

इंटरव्यू

13 फरवरी 2026

01 दिन

10

आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर (नियमित), Advt. No.-09/2022

लिखित परीक्षा

05, 06 & 07 मार्च 2026

03 दिन

11

होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर (नियमित), Advt. No.-10/2022

लिखित परीक्षा

05, 06 & 07 मार्च 2026

03 दिन

12

यूनानी मेडिकल ऑफिसर (नियमित), Advt. No.-11/2022

लिखित परीक्षा

05, 06 & 07 मार्च 2026

03 दिन

13

संयुक्त सिविल सर्विसेज (नियमित) परीक्षा-2025

PT परीक्षा

08 मार्च 2026

01 दिन

14

संयुक्त सिविल सर्विसेज (बैकलॉग) परीक्षा-2025

PT परीक्षा

15 मार्च 2026

01 दिन

15

संयुक्त सिविल सर्विसेज (बैकलॉग) परीक्षा-2023

PT परीक्षा

22 मार्च 2026

01 दिन

16

झारखंड एलीजिबिलिटी टेस्ट 2024, Advt. No.-08/2025

MCQ (Paper-I & II)

29 मार्च 2026

01 दिन

17

असिस्टेंट कंजरवेटर ऑफ फॉरेस्ट भर्ती, Advt. No.-03/2024

मुख्य परीक्षा

04, 05, 06 & 07 अप्रैल 2026

04 दिन

18

प्रोजेक्ट मैनेजर एवं समकक्ष भर्ती, Advt. No.-04/2025

लिखित परीक्षा

18 & 19 अप्रैल 2026

02 दिन

19

इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज भर्ती, Advt. No.-01/2025

लिखित परीक्षा

25 & 26 अप्रैल 2026

02 दिन

20

संयुक्त सिविल सर्विसेज (नियमित) परीक्षा-2025

मुख्य परीक्षा

02, 03 & 04 मई 2026

03 दिन

21

संयुक्त सिविल सर्विसेज (बैकलॉग) परीक्षा-2025

मुख्य परीक्षा

09, 10 & 11 मई 2026

03 दिन

22

संयुक्त सिविल सर्विसेज (बैकलॉग) परीक्षा-2023

मुख्य परीक्षा

16, 17 & 18 मई 2026

03 दिन

23

बॉयलर इंस्पेक्टर भर्ती, Advt. No.-02/2025

लिखित परीक्षा

29 & 30 मई 2026

02 दिन

24

असिस्टेंट डायरेक्टर/सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर (बैकलॉग), Advt. No.10/2025

लिखित परीक्षा

07 जून 2026

01 दिन

25

असिस्टेंट डायरेक्टर/सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर (नियमित), Advt. No.11/2025

लिखित परीक्षा

14 जून 2026

01 दिन

26

संयुक्त सिविल सर्विसेज (नियमित) परीक्षा-2025

इंटरव्यू

16, 17, 18 & 19 जून 2026

04 दिन

27

संयुक्त सिविल सर्विसेज (बैकलॉग) परीक्षा-2025

इंटरव्यू

22 & 23 जून 2026

02 दिन

28

संयुक्त सिविल सर्विसेज (बैकलॉग) परीक्षा-2023

इंटरव्यू

24 जून 2026

01 दिन

JPSC Exam Calendar 2026 PDF Download Link

झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन (JPSC) ने 2026 में होने वाली अलग-अलग परीक्षाओं के लिए एग्जाम कैलेंडर PDF फॉर्मेट में जारी कर दिया है। उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके सीधे JPSC एग्जाम कैलेंडर 2026 पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।

जेपीएससी भर्ती परीक्षा कैलेंडर  2026 PDF

यहां क्लिक करें

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News