PSSSB जेल वार्डर एडमिट कार्ड 2026 जारी हुआ, sssb.punjab.gov.in से डाउनलोड करें हॉल टिकट PDF

By Vijay Pratap Singh
Jan 7, 2026, 09:21 IST

PSSSB Jail Warder Admit Card 2026 OUT: पीएसएसएसबी जेल वार्डर एडमिट कार्ड 2026 ऑफिशियल वेबसाइट-sssb.punjab.gov.in पर जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार अब अपना जेल वार्डर और मैट्रन हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। 

PSSSB Jail Warder Admit Card 2026 OUT: पंजाब सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड (PSSSB) ने 6 जनवरी 2026 को जेल वार्डर और मैट्रन एडमिट कार्ड 2026 जारी कर दिया है। जेल वार्डर और मैट्रन की लिखित परीक्षा 11 और 18 जनवरी 2026 को आयोजित की जाएगी। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती के लिए सफलतापूर्वक आवेदन किया है, वे अब ऑफिशियल वेबसाइट sssb.punjab.gov.in से अपना एडमिट कार्ड PDF डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा में शामिल होने के लिए जेल वार्डर और मैट्रन हॉल टिकट होना अनिवार्य है। बिना हॉल टिकट के उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा। 

PSSSB Jail Warder Admit Card 2026 Download Link

PSSSB जेल वार्डर भर्ती 2025 के तहत कुल 500 पदों के लिए लिखित परीक्षा 11 और 18 जनवरी 2026 को पंजाब के अलग-अलग परीक्षा केंद्रों पर होगी। यह चयन प्रक्रिया का पहला चरण है। जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में सफल होंगे, उन्हें फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। जेल वार्डर और मैट्रन (विज्ञापन संख्या 07/2025) का एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार अपने लॉगिन विवरण का उपयोग करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों की सुविधा के लिए नीचे लेख में हॉल टिकट का लिंक भी अपडेट कर दिया गया है।

PSSSB Jail Warder Admit Card 2026 Link 

PSSSB जेल वार्डर एडमिट कार्ड 2026 कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके PSSSB जेल वार्डर एडमिट कार्ड 2026 डाउनलोड कर सकते हैं।

  • सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।

  • होमपेज पर Admit Card या Current News सेक्शन पर क्लिक करें।

  • Download Admit Card for the post of Jail Warder/Matron (Advt. No. 07/2025) लिंक पर क्लिक करें।

  • इसके बाद लॉगिन पेज खुलेगा। अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि (DD/MM/YYYY फॉर्मेट) दर्ज करें।

  • अब “सबमिट या एडमिट कार्ड जेनरेट बटन पर क्लिक करें।

  • एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा। इसे PDF फॉर्मेट में डाउनलोड करें।

  • एडमिट कार्ड पर दी गई सभी जानकारी ध्यान से चेक करें।

  • अंत में एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और परीक्षा के लिए प्रिंट करें।

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

