PSSSB जेल वार्डर एडमिट कार्ड 2026 जारी हुआ, sssb.punjab.gov.in से डाउनलोड करें हॉल टिकट PDF

PSSSB Jail Warder Admit Card 2026 OUT: पंजाब सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड (PSSSB) ने 6 जनवरी 2026 को जेल वार्डर और मैट्रन एडमिट कार्ड 2026 जारी कर दिया है। जेल वार्डर और मैट्रन की लिखित परीक्षा 11 और 18 जनवरी 2026 को आयोजित की जाएगी। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती के लिए सफलतापूर्वक आवेदन किया है, वे अब ऑफिशियल वेबसाइट sssb.punjab.gov.in से अपना एडमिट कार्ड PDF डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा में शामिल होने के लिए जेल वार्डर और मैट्रन हॉल टिकट होना अनिवार्य है। बिना हॉल टिकट के उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा।

PSSSB Jail Warder Admit Card 2026 Download Link

PSSSB जेल वार्डर भर्ती 2025 के तहत कुल 500 पदों के लिए लिखित परीक्षा 11 और 18 जनवरी 2026 को पंजाब के अलग-अलग परीक्षा केंद्रों पर होगी। यह चयन प्रक्रिया का पहला चरण है। जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में सफल होंगे, उन्हें फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। जेल वार्डर और मैट्रन (विज्ञापन संख्या 07/2025) का एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार अपने लॉगिन विवरण का उपयोग करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों की सुविधा के लिए नीचे लेख में हॉल टिकट का लिंक भी अपडेट कर दिया गया है।