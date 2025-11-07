MP Board 2026: अब परीक्षा की तैयारी होगी Super-Easy! स्कूलों को मिलेंगे कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए वन-लाइनर नोट्स और वीडियोज

News

MP Board Exam 2026: कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों के बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए 'वन-लाइनर' शॉर्ट नोट्स और वीडियो लेक्चर की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे, जिससे छात्रों को कम समय में आसानी से पढ़ने में मदद मिलेगी।

मध्य प्रदेश स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट (MP SED) ने कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों के बोर्ड एग्जाम की तैयारी को आसान बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण नियम की घोषणा की है। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने स्कूलों को हर सब्जेक्ट के लिए 'वन-लाइनर' शॉर्ट नोट्स और वीडियो लेक्चर की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे, जिससे छात्रों को कम समय में आसानी से पढ़ने में मदद मिलेगी। यह नई नीति छात्रों को एग्जाम के तनाव से बचाने और उनके रिजल्ट में सुधार लाने के लिए लाई गई है। साथ ही, यह 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए काफी मददगार साबित होगी। खास तौर पर, 'बेस्ट ऑफ फाइव' नीति के खत्म होने के बाद, डिपार्टमेंट का यह कदम छात्रों के लिए एक बेहद अच्छा साबित हो सकता है। MP School Education Department Notice: स्कूलों को नोटिस ये नोट्स स्कूल प्रिंसिपलों के ईमेल के जरिए सॉफ्ट कॉपी में मिलेगा। साथ ही, छात्रों के लिए इस नोटिस को पढ़ने के लिए प्रिंटेड बुकलेट उपलब्ध कराई जाएगी। डिपार्टमेंट के अधिकारियों का कहना है कि लाया गया यह नियम छात्रों के एग्जाम की तैयारी को आसान बनाएंगे।

लेकिन, कुछ शिक्षकों ने इस नियम पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि 'वन-लाइनर' और वीडियो लेक्चर छात्रों को एग्जाम में तो पास करवा देंगे। परंतु, इससे छात्रों को टोपिक्स की समझ कमजोर हो सकती है। शिक्षकों ने छोटे नोटों की तुलना "इंस्टेंट नूडल्स" से की है- जो जल्दी तैयार हो जाते हैं, लेकिन पूरे भोजन जितने पौष्टिक नहीं होते। 'वन-लाइनर' और 'माइंड मैपिंग' नोट्स क्या है? एजुकेशन डिपार्टमेंट ने हर सब्जेक्ट की एक विशेष टीम बनाई हैं, जो छात्रों को ये शॉर्ट नोट्स तैयार करके उपलब्ध करवाएंगे। इस टीम का उद्देश्य छात्रों को कम शब्दों में पूरे चैप्टर के इंपोर्टेंट टॉपिक्स को समझाना है। नोट्स की इंपोर्टेंट डिटेल्स क्या आप जानते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा जारी किए गए इस नोटिस की कुछ इंपोर्टेंट डिटेल्स छात्रों के लिए बेहद जरूरी है। जानने के लिए आप नीचे दिए गए पॉइंट्स को देखें। 1. इस नोटिस को 'वन-लाइनर और माइंड मैपिंग नोट्स' (One-Liner and Mind Mapping Notes) का नाम दिया गया है।