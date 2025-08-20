CGBSE Supplementary Results 2025
MP NEET UG 2025: 100 बीडीएस सीटें हटने के बाद जारी हुई नई अलॉटमेंट लिस्ट, इस दिन से पहले करनी होगी रिपोर्टिंग

MP NEET UG 2025: एमपी नीट यूजी 2025 काउंसलिंग में बड़ा बदलाव किया गया है। बता दें 100 BDS सीटें हटाए जाने के बाद डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन ने नई सीट अलॉटमेंट की लिस्ट जारी कर दी है। अब चयनित उम्मीदवारों को 23 अगस्त तक अपने आवंटित कॉलेज में रिपोर्ट करना अनिवार्य है।

Mahima Sharan
Mahima Sharan
Aug 20, 2025, 19:06 IST
MP NEET UG 2025
MP NEET UG 2025 Seat Allotment List: चिकित्सा शिक्षा निदेशालय (डीएमई), मध्य प्रदेश ने पहले दौर की सीट आवंटन सूची रद्द करने के बाद अब नई सीट आवंटन सूची जारी कर दी है। अभ्यर्थी एमबीबीएस और बीडीएस की संशोधित सीट सूची देखने के लिए dme.mponline.gov.in पर जा सकते हैं।

सीट सूची क्यों रद्द की गई?

दरअसल, स्वास्थ्य मंत्रालय के आदेश के अनुसार गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस एंड रिसर्च सेंटर, बुरहानपुर को 2025-26 सत्र में BDS में प्रवेश से रोक दिया गया है। इसी वजह से काउंसलिंग सीट मैट्रिक्स से 100 बीडीएस सीटें हटा दी गई थीं।

नई सीट आवंटन सूची के साथ, प्रारंभिक और अंतिम रैंक 2025 भी जारी की गई है। पहले दौर की सूची 18 अगस्त को जारी की गई थी, जिसमें राज्य के टॉपर्स ने महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, इंदौर और गांधी मेडिकल कॉलेज, भोपाल में जगह बनाई थी।

अगला कदम क्या है?

संशोधित सूची के आधार पर, चयनित अभ्यर्थियों को आवश्यक दस्तावेजों के साथ 23 अगस्त, 2025 तक अपने आवंटित कॉलेज में रिपोर्ट करना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय सीट अपग्रेडेशन का विकल्प चुनना होगा। साथ ही, उन्हें एक शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा जिसमें यह उल्लेख हो कि यदि सीट अपग्रेड नहीं होती है, तो अभ्यर्थी ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा देंगे और सीट लीविंग बॉन्ड की शर्त पूरी करेंगे।

पहले ही हो चुकी है देरी

गौरतलब है कि इस बार एमपी नीट यूजी 2025 सीट आवंटन में पहले ही देरी हो चुकी थी। देरी का कारण काउंसलिंग की तारीखों में बदलाव और परीक्षा के दौरान बिजली कटौती के कारण कुछ छात्रों का परिणाम रुका हुआ था। कोर्ट के आदेश के बाद ही परिणाम जारी किया गया और अब नई सीट सूची जारी हो गई है।

