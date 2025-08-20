CGBSE Supplementary Results 2025
NEET PG 2025 का स्कोरकार्ड जल्द, जानें किस कैटेगरी की कितनी है कटऑफ

नीट पीजी 2025 परीक्षा के परिणाम आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं। रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार कटऑफ का इंतजार कर रहे हैं। आइए नीट पीजी के लेटेस्ट अपडेट पर एक बार नजर डालते हैं।


Mahima Sharan
ByMahima Sharan
Aug 20, 2025, 12:57 IST
NEET PG 2025 CutOFF
NEET PG Result 2025: नीट पीजी 2025 परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवारों का इंतजार खत्म हो चुका है। बता दें कि नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) की ओर से NEET PG 2025 के नतीजे घोषित कर दिए हैं। परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र NBEMS की आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in या nbe.edu.in पर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स या डायरेक्ट लिंक के माध्यम से अपना परिणाम देख सकते हैं।

NEET PG Result 2025: कैसे चेक करें परिणाम

सबसे पहले NBEMS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

इसके बाद होम पेज पर संबंधित लिंक पर क्लिक करें।

सामने एक अलग विंडो परिणाम खुल जाएंगे।

अब अपना रोल नंबर लिस्ट में चेक करें।

आखिरी में रिजल्ट देखें और एक प्रिंटआउट भी निकाल लें।

कितनी गई नीट पीजी की कट ऑफ?

नीचे दिए गए बिंदुओं के जरिए आप सभी कैटेगरी की कट ऑफ देख सकते हैं।

जनरल/ EWS - 276

जनरल PwBD- 255

SC, ST, OBC (Including PwBD of SC/ST/OBC)- 235

कब से डाउनलोड कर सकेंगे स्कोरकार्ड?

आधिकारिक वेबसाइट पर मिली जानकारी के अनुसार, नीट-पीजी 2025 में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के व्यक्तिगत स्कोर कार्ड 29 अगस्त 2025 या उसके बाद एनबीईएमएस वेबसाइट natboard.edu.in से डाउनलोड किए जा सकेंगे।

बता दें कि NEET PG 2025परीक्षा का आयोजन पूरे देश में 3 अगस्त को किया गया था। परीक्षा एक ही पाली में देशभर के 301 शहरों और 1,052 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी, जिसमें 2.42 लाख से ज़्यादा उम्मीदवारों ने भाग लिया था। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि लेटेस्ट अपडेट के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर बने रहे।


