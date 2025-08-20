NEET PG 2025 का स्कोरकार्ड जल्द, जानें किस कैटेगरी की कितनी है कटऑफ

NEET PG Result 2025: नीट पीजी 2025 परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवारों का इंतजार खत्म हो चुका है। बता दें कि नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) की ओर से NEET PG 2025 के नतीजे घोषित कर दिए हैं। परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र NBEMS की आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in या nbe.edu.in पर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स या डायरेक्ट लिंक के माध्यम से अपना परिणाम देख सकते हैं।

NEET PG Result 2025: कैसे चेक करें परिणाम

सबसे पहले NBEMS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

इसके बाद होम पेज पर संबंधित लिंक पर क्लिक करें।

सामने एक अलग विंडो परिणाम खुल जाएंगे।

अब अपना रोल नंबर लिस्ट में चेक करें।

आखिरी में रिजल्ट देखें और एक प्रिंटआउट भी निकाल लें।

कितनी गई नीट पीजी की कट ऑफ?

नीचे दिए गए बिंदुओं के जरिए आप सभी कैटेगरी की कट ऑफ देख सकते हैं।

जनरल/ EWS - 276

जनरल PwBD- 255

SC, ST, OBC (Including PwBD of SC/ST/OBC)- 235