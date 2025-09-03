Bihar Civil Court Clerk Mains Result 2025 हुआ जारी, डाउनलोड करें मेरिट लिस्ट PDF 

Bihar Civil Court Clerk Mains Result 2025: बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मुख्य परीक्षा परिणाम 2025 घोषित कर दिया गया है। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट patna.dcourts.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। कोर्ट ने परिणाम की पीडीएफ फाइल जारी की है, जिसमें कट-ऑफ अंक, रोल नंबर और इंटरव्यू के लिए चयनित उम्मीदवारों की सूची शामिल है। बिहार सिविल कोर्ट ने 3 सितंबर 2025 को क्लर्क मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी किया। इसके साथ ही श्रेणीवार चयनित उम्मीदवारों की सूची भी प्रकाशित की गई है। इसके अलावा, उन उम्मीदवारों की अलग सूची भी जारी हुई है जिनकी बुकलेट रद्द कर दी गई है।

Bihar Civil Court Clerk Mains Result 2025 PDF Download Link

बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मुख्य परीक्षा परिणाम 2025 की पीडीएफ जारी हो गई है। इस परीक्षा में कुल 42,397 उम्मीदवार शामिल हुए थे, जिनमें से 7,714 उम्मीदवार सफल हुए हैं। अब इन्हें 8 से 20 सितंबर 2025 तक होने वाले इंटरव्यू में भाग लेना होगा। उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके परिणाम और कट ऑफ 2025 देख सकते हैं।