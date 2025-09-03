Bihar Civil Court Clerk Mains Result 2025 हुआ जारी, डाउनलोड करें मेरिट लिस्ट PDF 

Bihar Civil Court Clerk Mains Result 2025: बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मुख्य परीक्षा परिणाम 2025 घोषित कर दिया गया है। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट patna.dcourts.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। कोर्ट ने परिणाम की पीडीएफ फाइल जारी की है, जिसमें कट-ऑफ अंक, रोल नंबर और इंटरव्यू के लिए चयनित उम्मीदवारों की सूची शामिल है। बिहार सिविल कोर्ट ने 3 सितंबर 2025 को क्लर्क मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी किया। इसके साथ ही श्रेणीवार चयनित उम्मीदवारों की सूची भी प्रकाशित की गई है। इसके अलावा, उन उम्मीदवारों की अलग सूची भी जारी हुई है जिनकी बुकलेट रद्द कर दी गई है।
Bihar Civil Court Clerk Mains Result 2025 PDF Download Link
बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मुख्य परीक्षा परिणाम 2025 की पीडीएफ जारी हो गई है। इस परीक्षा में कुल 42,397 उम्मीदवार शामिल हुए थे, जिनमें से 7,714 उम्मीदवार सफल हुए हैं। अब इन्हें 8 से 20 सितंबर 2025 तक होने वाले इंटरव्यू में भाग लेना होगा। उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके परिणाम और कट ऑफ 2025 देख सकते हैं।
Bihar Civil Court Clerk Mains Result PDF
Bihar Civil Court Clerk Cut Off 2025
बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क कट ऑफ 2025, रिजल्ट 2025 के साथ जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार नीचे दी गई तालिका में श्रेणीवार (कैटेगरी वाइज) कट ऑफ अंक देख सकते हैं।
Bihar Civil Court Clerk Mains Result 2025- बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मुख्य परीक्षा परिणाम हाइलाइट्स
बिहार सिविल कोर्ट में क्लर्क के 2639 पदों पर भर्ती के लिए पहले प्रारंभिक और फिर मुख्य परीक्षा कराई गई थी। अब योग्य उम्मीदवारों के चयन के लिए इंटरव्यू होगा। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी नीचे दी गई तालिका में देखी जा सकती है।
|संगठन का नाम
|बिहार सिविल कोर्ट
|परीक्षा का नाम
|बिहार सिविल कोर्ट मुख्य परीक्षा 2025
|पद का नाम
|क्लर्क
|कुल पदों की संख्या
|2639
|मुख्य परीक्षा परिणाम तिथि
|3 सितंबर 2025
|मुख्य परीक्षा तिथि
|18 मई 2025
|इंटरव्यू तिथि
|8 से 20 सितंबर 2025
|मुख्य परीक्षा में सफल उम्मीदवार
|7714
|आधिकारिक वेबसाइट
|www.patna.dcourts.gov.in
