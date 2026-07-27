Bihar Polytechnic Round 2 Result 2026: DCECE सेकेंड राउंड अलॉटमेंट जारी, जानें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन की पूरी प्रोसेस
DCECE 2026 2nd Round Allotment Out: डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा (DCECE-PE 2026) के दूसरे राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। छात्र यहां से डायरेक्ट लिंक का उपयोग करें।
DCECE Round 2 Seat Allotment Result 2026 Out: बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद (BCECEB) ने डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा (DCECE-PE 2026) के दूसरे राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट (Round 2 Seat Allotment) ऑफिशियल पोर्टल पर जारी कर दिया गया है।
बिहार के सरकारी और निजी पॉलिटेक्निक कॉलेजों में इंजीनियरिंग डिप्लोमा (PE) सिलेब्स में एडमिशन लेने वाले छात्र अब अपना Provisional Seat Allotment Order को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही, जिन छात्रों को दूसरे राउंड में नई सीट अलॉट हो गई है या कॉलेज/ब्रांच अपग्रेड हुआ है, उन्हें दिए गए टाइम-पीरियड के अंदर रिपोर्टिंग सेंटर पर जाकर अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस में हिस्सा लेना होगा।
DCECE 2026 Round 2 से जुड़ी इंपोर्टेंट डिटेल्स
DCECE 2026 Round 2 के अलॉटमेंट और एडमिशन से जुड़ी सभी प्रक्रिया के बारे में जानने के लिए नीचे टेबल में दी गई इंपोर्टेंट डेट्स और डिटेल्स को देखें।
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इवेंट
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इंपोर्टेंट डेट्स और डिटेल्स
|
एग्जाम का नाम
|
DCECE 2026
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बोर्ड का नाम
|
BCECEB, बिहार
|
राउंड 2 अलॉटमेंट जारी होने की डेट
|
27 जुलाई 2026
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अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने की अवधि
|
27 जुलाई से 31 जुलाई 2026
|
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन
|
28 जुलाई से 31 जुलाई 2026
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ऑफिशियल वेबसाइट
DCECE 2026 2nd Round Allotment Out Official Link - यहां क्लिक करें
सीट स्टेटस और कट-ऑफ रैंक कैसे चेक करें? (How to Check Allotment & Cutoff)
छात्र अपने अलॉटमेंट लेटर और ओपनिंग/क्लोजिंग रैंक यानी Cutoff Rank को आसानी से चेक करने के लिए नीचे दिए गए इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।
1. BCECEB की ऑफिशियल वेबसाइट bceceboard.bihar.gov.in पर जाएं।
2. होमपेज पर ऑनलाइन एप्लिकेशन सेक्शन के तहत 'Download Second Round Provisional Seat Allotment order of DCECE-PE-2026' लिंक पर क्लिक करें।
3. स्क्रिन पर दी गई PDF को डाउनलोड करें।
4. फिर, उस PDF में स्क्रीन पर आपने सीट अलॉटमेंट के स्टेटस को चेक करें।
5. चे करने के बाद इस PDF को डाउनलोड कर लें।
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Executive - Editorial
Akshara Verma is a digital journalist working in the GK section of Jagran Josh. She writes in Hindi and is a subject matter expert in Education, Current Affairs, General Knowledge, News, History, and Trending National News, delivering accurate and authoritative content for a wide readership.
A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara brings a strong academic and professional foundation to her work. She has previously held content writing and Public Relations roles at Genesis BCW and Dainik Bhaskar, experiences that have sharpened her ability to craft impactful, audience-first content across diverse formats. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.